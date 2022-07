Radu ritorna su Bologna-Inter: «E’ stato un momento molto difficile…». Le parole del portiere della Cremonese

Ionut Radu è ritornato sul suo errore in Bologna-Inter ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del portiere della Cremonese:

«Quel giorno ero giù, è stato un momento molto difficile per me. Ricordo bene le parole di Samir (lo sloveno dichiarò che quell’episodio gli sarebbe servito per crescere). Aveva ragione, in questi casi bisogna rialzarsi e lavorare ancora più duramente. Dimenticare e imparare dagli errori».