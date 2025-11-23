Connect with us

Rabiot A DAZN: «Sono contento di essere tornato. Una partita così è solo emozione e divertimento. Su Thuram...»

Serena chiaro sul Milan: «I rossoneri sono i principali indiziati per lo scudetto, il derby di questa sera...»

Trinchera esalta Camarda: «Ha regalato emozioni alla Nazionale, adesso deve...»

Gasperini dopo il primato: «Bello vivere questo sogno scudetto ma si avvera rarissime volte». Attacco duro all'arbitro per l'espulsione

Tassotti duro dopo la sconfitta di Milan Futuro: «Non è ammissibile perdere contro squadre più deboli». Criticata la mancanza di lotta

6 minuti ago

Rabiot

Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato poco prima del derby di questa sera contro l’Inter: le dichiarazioni del francese

Adrien Rabiot, rientrato in campo per il Derby della Madonnina dopo un periodo di assenza, ha rilasciato le sue dichiarazioni a DAZN nel pre-partita di Inter-Milan, esprimendo la sua gioia e la sua concentrazione per la sfida.

Ritorno in campo e sensazioni

Il centrocampista rossonero è atteso come uno degli elementi chiave della formazione di Allegri, e ha subito trasmesso la sua energia e il suo entusiasmo per il ritorno sul terreno di gioco:

Ti sei fatto attendere…

«Sono contento di essere tornato, mi mancava il campo. Una partita così è solo emozione e divertimento, sono contento».

Le sue parole sottolineano quanto l’atmosfera e l’importanza della stracittadina siano fattori motivanti per il giocatore, che vuole dare il suo contributo fin dal primo minuto.

Il confronto con l’amico Thuram

A Rabiot è stato chiesto anche del confronto con il connazionale e avversario Marcus Thuram, attaccante nerazzurro e suo compagno di Nazionale:

L’hai sentito Thuram in questi giorni?

«Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla partita. Sarà una bella sfida, loro sono pronti e anche noi, abbiamo lavorato bene».

Il francese ha chiarito che, nonostante l’amicizia, la priorità è stata la preparazione per la sfida. Rabiot si dichiara fiducioso del lavoro svolto dal Milan e pronto a battersi contro un avversario che conosce bene. La sua presenza a centrocampo, insieme a Modrić e Fofana, è considerata decisiva per le sorti della gara.

