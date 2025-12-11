Rabiot Modric la coppa che porta in alto il Milan! I numeri parlano chiaro. Segui le ultimissime sui rossoneri

I numeri, si sa, nel calcio non mentono. E i dati relativi all’impatto di Luka Modrić e Adrien Rabiot sul Milan in questo inizio di stagione sono impressionanti e confermano un assunto: la loro presenza in campo non fa solo giocare meglio il Diavolo, ma è una garanzia di vittoria.

Nonostante l’inizio della stagione abbia visto il centrocampista francese, Adrien Rabiot, il potente e dinamico mediano ex Juventus, fermo ai box per circa un mese a causa di un infortunio al soleo, le statistiche parlano chiaro. I due fuoriclasse fanno la differenza non solo in termini di leadership nello spogliatoio, ma soprattutto in campo con la loro qualità e concretezza.La Media Punti Che Fa Sognare lo ScudettoIl nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, può contare su un rendimento stellare quando schiera insieme la coppia d’oro. I rossoneri hanno infatti una media punti incredibile di 2,71 a partitaquando Modrić e Rabiot sono entrambi titolari. Questo dato, che sfiora la perfezione (ricordiamo che una media di 3 punti è il massimo teorico), proietta il Club di Via Aldo Rossi verso obiettivi altissimi, in linea con la richiesta di Allegri di un Milan solido e vincente.Luka Modrić, il leggendario regista croato Pallone d’Oro, e Adrien Rabiot non solo offrono qualità nelle due fasi, ma impongono un ritmo e una personalità alla squadra che si traducono in risultati.L’Allarme Assenze: Un Calo SensibileAl contrario, l’assenza anche di uno solo dei due “totem” del centrocampo provoca un sensibile calo nelle prestazioni e, cosa più importante, nei risultati. Quando manca uno dei due per infortunio o squalifica, il rendimento del Milan si abbassa drasticamente, con una media di 1,71 punti a incontro.Questa discrepanza statistica di un punto intero per partita sottolinea la dipendenza dei rossoneri dai loro centrocampisti chiave e rafforza la necessità, per il Direttore Sportivo, Igli Tare, di intervenire sul mercato per garantire ad Allegri alternative di alto livello che possano sostenere i ritmi in caso di necessità.Il DS albanese e l’allenatore sanno bene che la gestione fisica di campioni come Modrić – soprattutto nella seconda metà della stagione – è cruciale. La necessità di un turnover efficace e di un centrocampo profondo è l’imperativo per mantenere costante la media punti e competere fino alla fine per i massimi traguardi. I numeri confermano che la presenza di questi due campioni è la vera chiave di volta della squadra del nuovo Milan.