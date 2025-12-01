Rabiot Milan, Ordine rivela un retroscena sul francese! E c’entra la Cremonese… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento d’oro del Milan e la netta inversione di tendenza delle ultime settimane continuano a far discutere gli addetti ai lavori. Un’analisi incisiva è arrivata da Franco Ordine, stimato giornalista de Il Giornale, che è intervenuto durante la trasmissione televisiva Pressing per commentare la trasformazione dei rossoneri sotto la guida del nuovo corso.

Clima Nuovissimo a Milanello: La “Febbre” da Malox

Ordine ha esordito con una battuta colorita per descrivere il sollievo e l’efficacia difensiva del Diavolo: “L’assessore alla sanità della Lombardia mi ha chiamato per dirmi che c’è una richiesta clamorosa di Malox“. Questa iperbole sottolinea come il club meneghino abbia finalmente risolto i problemi di “acidità” e fragilità difensiva che avevano caratterizzato l’inizio della stagione.

Secondo il giornalista, il cambiamento è profondo: “Io penso che questa squadra, soprattutto i difensori, hanno trovato il gusto di difendere“. Un aspetto chiave è la mutazione del lavoro quotidiano a Milanello: “Penso che a Milanello sia cambiato proprio il clima, oltre al modo di lavorare“. L’arrivo di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, sembra aver riportato i concetti di solidità e disciplina tattica al centro del progetto.

Leao, la Svolta Mentale e Tattica

Uno degli esempi più lampanti della metamorfosi è il comportamento in campo di Rafael Leão, l’ala portoghese e uno dei top player della squadra. Spesso criticato per una certa discontinuità, il numero 10 ha mostrato un’attitudine completamente diversa.

Ordine ha evidenziato come l’adattamento del portoghese a nuove esigenze tattiche sia un segnale per tutto il gruppo: “Penso che il comportamento di Leao, che si è adattato ad un nuovo ruolo, dà l’idea che tutti hanno cambiato improvvisamente testa“. Questo sacrificio e l’impegno in fase difensiva da parte di un talento così puro indicano che la mentalità vincente e il senso di responsabilità sono tornati dominanti nello spogliatoio.

Rabiot, un Acquisto “Provvidenziale” post Cremonese

Infine, il giornalista si è soffermato sull’arrivo di Adrien Rabiot, il potente centrocampista francese, uno degli innesti più importanti portati dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio. Ordine ha legato l’acquisto del centrocampista a un momento critico della stagione: la sconfitta iniziale contro la Cremonese.

Ironizzando sulla dinamica, ha suggerito che la dirigenza del Milan debba essere grata per quella battuta d’arresto: “Rabiot? Devono andare al Santuario di Cremona a ringraziare perchè senza la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese probabilmente Rabiot non sarebbe arrivato“. L’amara lezione subita, dunque, avrebbe accelerato le strategie di calciomercato del club di Via Aldo Rossi, portando all’ingaggio di un giocatore di spessore internazionale fondamentale per l’attuale equilibrio in mediana. Il Milan ha trovato la quadra, tra lavoro in campo e scelte sul mercato, e ora punta dritto ai suoi obiettivi.