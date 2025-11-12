Rabiot Milan, impatto devastante del francese: con lui in campo i rossoneri hanno una media da… Le ultimissime notizie

L’assenza di Adrien Rabiot si è sentita parecchio in queste ultime settimane, in cui il centrocampista francese è stato costretto a restare ai box a causa di una lesione al soleo del polpaccio sinistro, rimediata in nazionale durante la sosta di ottobre. A dirlo non sono semplici sensazioni, ma i numeri del Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare, che testimoniano in modo inequivocabile l’importanza del giocatore nell’equilibrio rossonero.

Con Rabiot in campo, infatti, i rossoneri hanno una media punti di 2,6 punti a partita, un dato assolutamente da scudetto. Senza di lui, invece, la media punti a gara scende vistosamente a 1,8. Una differenza marcata, che evidenzia quanto il mix di fisicità, qualità e personalità che il francese garantisce al centrocampo sia fondamentale per il gioco imposto dall’allenatore.

Ma non è solo la media punti a cambiare. Anche il numero dei gol fatti e, soprattutto, quelli incassati muta radicalmente a seconda della presenza o meno di Rabiot. Con Adrien in campo, tra Serie A e Coppa Italia, il Milan ha segnato nove gol subendone solo uno (contro il Napoli su rigore). Senza di lui, invece, le reti realizzate sono state otto, ma quelle prese sono salite a sei. Il rientro di Rabiot, atteso subito dopo la prossima sosta, è la notizia che il tecnico Allegri e il DS Tare aspettavano per dare nuova linfa alla stagione rossonera.