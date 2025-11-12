Rabiot, prosegue il percorso di recupero: niente amichevole. Svelato quando tornerà in gruppo

Rabiot sta ultimando il suo recupero. Il centrocampista salterà l’amichevole con l’Entella, ma a breve sarà a disposizione di Allegri

L’attenzione in casa Milan è tutta concentrata sul recupero dei pezzi pregiati in vista del cruciale Derby della Madonnina contro l’Inter. Uno degli elementi più attesi è senza dubbio Adrien Rabiot, la cui assenza per infortunio si è fatta sentire nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, il percorso di recupero di Rabiot procede spedito, ma con la massima cautela. Il piano stabilito dallo staff medico e tecnico del Diavolo prevede una gestione graduale del rientro in gruppo, finalizzata a evitare qualsiasi rischio di ricaduta e a garantirne la piena disponibilità per il big match.

Allenamento Differenziato e Ritorno in Gruppo

Rabiot non prenderà parte all’amichevole che i rossoneri disputeranno venerdì contro la Virtus Entella. Questa decisione rientra nella strategia di non forzare i tempi e permettere al calciatore di completare il ciclo di lavoro personalizzato necessario per superare completamente il recente problema muscolare al polpaccio sinistro.

Il centrocampista transalpino è atteso nuovamente in gruppo a disposizione di Allegri a partire da martedì. Questo timing è cruciale: avere il numero 25 a pieno regime sin dall’inizio della settimana che porta al Derby permette al mister di valutarne la condizione e di inserirlo progressivamente nelle esercitazioni tattiche. La sua capacità di recuperare palloni e di dare equilibrio in mezzo al campo è considerata essenziale per affrontare una gara così intensa e fisica.

Obiettivo Dichiarato: Esserci in Inter-Milan

L’obiettivo primario, e ormai dichiarato, è la presenza di Rabiot in campo nel posticipo della dodicesima giornata, Inter-Milan, in programma il 23 novembre. Il club di via Turati sa bene che la sua fisicità, unita alla sua visione di gioco, può spostare gli equilibri in una partita tradizionalmente combattuta.

La sua presenza garantirebbe ad Allegri più opzioni a centrocampo, permettendo al Milan di affrontare i nerazzurri con maggiore solidità. Dunque, i tre giorni che precederanno la sfida saranno decisivi per testare definitivamente l’ex PSG e dargli il via libera per scendere in campo, magari non per tutti i 90 minuti, ma sicuramente come un’opzione di grande impatto. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, e i tifosi rossoneri incrociano le dita per rivedere il loro guerriero in campo.