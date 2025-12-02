Rabiot Milan, il fedelissimo di Allegri che ha blindato la difesa: numeri da leader e impatto totale

Rabiot Milan, il centrocampista francese è diventato il perno tattico di Allegri garantendo solidità difensiva e leadership in mezzo al campo

Se Massimiliano Allegri ha esercitato una pressione costante e decisa durante l’ultima sessione di calciomercato per assicurarsi le prestazioni di Adrien Rabiot, le motivazioni erano ben radicate nella visione tattica del tecnico. Oggi, quella scelta si rivela non solo azzeccata, ma assolutamente vitale per le ambizioni del club. Come evidenziato dall’analisi odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista francese è diventato l’ago della bilancia del Milan, portando quell’equilibrio che, nel mese della sua assenza per infortunio, era mancato terribilmente al Diavolo.

Rabiot oro del Milan: i dati non mentono

Il quotidiano romano celebra l’importanza del giocatore con un titolo emblematico: «Oro Rabiot, difesa top se c’è lui». I dati a supporto di questa tesi sono schiaccianti e certificano la trasformazione della squadra quando l’ex Marsiglia e Juventus è in campo. Con Rabiot a fare da scudo davanti alla retroguardia, la difesa rossonera acquisisce un lucchetto supplementare, diventando un bunker quasi inespugnabile. Il sottotitolo dell’articolo mette in luce una statistica impressionante: nelle 6 partite disputate con il francese sul rettangolo verde, il Milan ha incassato soltanto una rete, peraltro arrivata su calcio di rigore.

Oltre alla fase di interdizione, Adrien Rabiot garantisce un plus non indifferente anche in fase di costruzione e spinta offensiva, confermandosi un giocatore totale. Ma l’impatto non è solo tecnico: l’asso francese si è integrato a tempo di record nello spogliatoio, dimostrando una personalità che lo ha reso subito un leader agli occhi dei compagni e dei tifosi. Allegri ha trovato il suo uomo d’ordine e il Milan si gode un centrocampista fondamentale, capace di blindare la porta e dettare i ritmi di gioco.