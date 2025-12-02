Connect with us

News

Rabiot Milan, il fedelissimo di Allegri che ha blindato la difesa: numeri da leader e impatto totale

Calciomercato News

Sergio Ramos Milan, la suggestione di mercato: lo spagnolo si propone ai rossoneri ma la dirigenza frena. Cosa sta succedendo

Calciomercato News

Rinnovo Tomori, blindata la difesa: prolungamento a un passo e rifiuto alla Premier League per restare in rossonero. Cifre e dettagli

News

Allegri Milan, la difesa blindata e il "corto muso" per il primato: i numeri della svolta rossonera

News

Infortunio Pulisic, Allegri spera nel recupero dell'americano: prossime ore decisive. Ex Chelsea in panchina all'Olimpico?

News

Rabiot Milan, il fedelissimo di Allegri che ha blindato la difesa: numeri da leader e impatto totale

Milan news 24

Published

2 minuti ago

on

By

Rabiot

Rabiot Milan, il centrocampista francese è diventato il perno tattico di Allegri garantendo solidità difensiva e leadership in mezzo al campo

Se Massimiliano Allegri ha esercitato una pressione costante e decisa durante l’ultima sessione di calciomercato per assicurarsi le prestazioni di Adrien Rabiot, le motivazioni erano ben radicate nella visione tattica del tecnico. Oggi, quella scelta si rivela non solo azzeccata, ma assolutamente vitale per le ambizioni del club. Come evidenziato dall’analisi odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista francese è diventato l’ago della bilancia del Milan, portando quell’equilibrio che, nel mese della sua assenza per infortunio, era mancato terribilmente al Diavolo.

Rabiot oro del Milan: i dati non mentono

Il quotidiano romano celebra l’importanza del giocatore con un titolo emblematico: «Oro Rabiot, difesa top se c’è lui». I dati a supporto di questa tesi sono schiaccianti e certificano la trasformazione della squadra quando l’ex Marsiglia e Juventus è in campo. Con Rabiot a fare da scudo davanti alla retroguardia, la difesa rossonera acquisisce un lucchetto supplementare, diventando un bunker quasi inespugnabile. Il sottotitolo dell’articolo mette in luce una statistica impressionante: nelle 6 partite disputate con il francese sul rettangolo verde, il Milan ha incassato soltanto una rete, peraltro arrivata su calcio di rigore.

Oltre alla fase di interdizione, Adrien Rabiot garantisce un plus non indifferente anche in fase di costruzione e spinta offensiva, confermandosi un giocatore totale. Ma l’impatto non è solo tecnico: l’asso francese si è integrato a tempo di record nello spogliatoio, dimostrando una personalità che lo ha reso subito un leader agli occhi dei compagni e dei tifosi. Allegri ha trovato il suo uomo d’ordine e il Milan si gode un centrocampista fondamentale, capace di blindare la porta e dettare i ritmi di gioco.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.