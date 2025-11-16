Rabiot Milan, Gozzini racconta la professionalità del francese! Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mentre il Milan si ferma per la sosta delle Nazionali, il centrocampista Adrien Rabiot (il dinamico francese, classe 1995) non si prende pause. La professionalità del giocatore è un dato di fatto, come ha sottolineato la giornalista Alessandra Gozzini in un’analisi approfondita su La Gazzetta dello Sport. Il francese sta trascorrendo numerose ore a Milanello, il centro sportivo del Diavolo, lavorando incessantemente per superare la lesione al polpaccio sinistro subita a metà ottobre durante gli impegni con la Francia.

L’impegno di Rabiot è totale: “Da giorni trascorre tante ore a Milanello, anche in assenza della squadra e presentandosi lunedì di primo mattino e restando al lavoro fino al pomeriggio,” scrive Gozzini. Un atteggiamento esemplare che fa ben sperare Massimiliano Allegri, il competente tecnico toscano, di riavere il suo pilastro di centrocampo in piena forma per il cruciale Derby della Madonnina.

La Scelta di Varese e la Privacy blindata

La dedizione di Rabiot è facilitata anche da una scelta di vita precisa. Il calciatore ha scelto di risiedere vicino a Varese, a “due passi” dal centro sportivo. Una decisione logistica che privilegia la quiete e la prossimità con l’area di lavoro, rispetto alla vita frenetica del centro di Milano, destinazione gradita solo per cene in famiglia o con amici. Questa meticolosità è un riflesso della sua natura riservata: Adrien tiene la sua sfera privata a distanza da quella pubblica.

A sostenere il suo lavoro in queste settimane di recupero c’è la sua famiglia, inclusa la madre-agente Veronique e i due fratelli maggiori, figure che lo accompagnano spesso in Italia.

Rientro in Gruppo e Focus Derby

Per evitare incomprensioni con la Nazionale, Rabiot è stato escluso dall’ultimo turno di campionato, restando indisponibile sia per Allegri che per il CT Deschamps. Questa situazione ha permesso al giocatore di rimanere a Milanoe concentrarsi sul pieno reintegro.

Il francese non parteciperà all’amichevole di venerdì con l’Entella e impegnerà l’intera settimana seguendo la sua tabella personalizzata. La tabella è stata stilata per garantire che Rabiot possa finalmente rientrare in gruppo martedìalla ripresa degli allenamenti. Il DS Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, segue con estremo interesse il recupero di questo leader, fondamentale per le ambizioni del Diavolo in campionato.