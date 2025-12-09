Rabiot Milan, il francese non segnava in Serie A da più di un anno. Arriva il primo in rossoneri. Segui le ultime

Un altro protagonista della rimonta vincente del Milan in trasferta ha festeggiato un traguardo personale di rilievo. Adrien Rabiot, il centrocampista francese di grande corsa e sostanza, ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la maglia dei rossoneri, un momento atteso da tutto l’ambiente milanista.

Il gol del centrocampista box-to-box non è solo un semplice debutto con il Diavolo in campionato, ma segna anche il suo ritorno al gol nel torneo dopo un lungo digiuno. Come riportato dall’agenzia statistica Opta, l’ultima rete siglata da Rabiot in Serie A risaliva addirittura al 12 maggio 2024.

L’Importanza della Rete e la Crescita del Francese

Il gol ha un duplice valore: da un lato, rafforza la fiducia di Rabiot nella sua capacità di incidere anche in zona offensiva, non limitandosi al prezioso lavoro di filtro e interdizione in mezzo al campo. Dall’altro, è un segnale chiaro della crescita costante del giocatore all’interno della squadra rossonera.

Il centrocampo del Milan trae un enorme beneficio dalla sua dinamicità e dalla sua presenza fisica. L’assenza di Rabiot, come recentemente sottolineato da commentatori esterni, si fa sentire notevolmente, confermando come sia diventato uno degli elementi più determinanti della formazione guidata da Massimiliano Allegri.

Allegri e Tare: Il Centrocampo di Struttura e Qualità

Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto e pragmatico, punta moltissimo sui centrocampisti in grado di coprire ampie zone di campo e di inserirsi negli spazi. Il gol di Rabiot è la perfetta esemplificazione di questo approccio tattico. La fisicità del francese, unita alla regia illuminata di Luka Modrić, il centrocampista croato e Pallone d’Oro, fornisce al Diavolo un equilibrio fondamentale per affrontare le sfide della Serie A.

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, può essere soddisfatto di aver puntato su un giocatore in grado di garantire prestazioni di alto livello con una continuità che, ora, è arricchita anche dalla realizzazione personale. Il Milan ha bisogno dei gol di tutti i suoi effettivi per continuare la corsa al vertice, e il ritorno alla rete di Adrien Rabiot è una notizia eccellente per le ambizioni dei rossoneri.