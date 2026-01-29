Rabiot Milan, il centrocampista tra i candidati per il premio di Miglior Giocatore di gennaio! Ecco la lista dei candidati

Rabiot Milan, il centrocampista rossonero tra i candidati per il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio: ecco la lista completa

La Lega Calcio Serie A ha ufficialmente aperto le votazioni per eleggere il miglior giocatore del mese di gennaio, e tra i candidati figura anche Adrien Rabiot, centrocampista del Milan.

La selezione dei sei candidati è stata effettuata utilizzando le analisi avanzate di Kama Sport, basate sui dati di tracking registrati dal sistema Hawk-Eye, che considera non solo i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche gli aspetti posizionali, come il movimento senza palla, le scelte di gioco e il contributo alla prestazione fisica e tecnica della squadra.

I candidati per il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio sono:

Colombo (Genoa)

(Genoa) David (Juventus)

(Juventus) Dimarco (Inter)

(Inter) Douvikas (Como)

(Como) Krstovic (Atalanta)

(Atalanta) Rabiot (Milan)

Il calcolo finale

Le valutazioni per determinare il vincitore del premio si sono basate sulle prestazioni nelle giornate dalla 18ª alla 22ª della Serie A Enilive 2025/2026, e l’analisi si concentra su diversi aspetti cruciali che permettono di avere una valutazione oggettiva e qualitativa delle prestazioni dei giocatori.

Il centrocampista del Milan, Rabiot, è tra i favoriti grazie alle sue prestazioni di alto livello nelle ultime settimane, che hanno contribuito al buon andamento della squadra rossonera. La Lega Serie A premia quindi non solo i gol e gli assist, ma anche il lavoro silenzioso e fondamentale che un centrocampista come Rabiot può svolgere in campo.

Chi vincerà?

Ora la parola passa ai tifosi, che possono esprimere la loro preferenza per il giocatore che ritengono abbia avuto il maggiore impatto durante il mese di gennaio. La vittoria di Rabiot sarebbe una riconoscenza al suo impegno continuo e al suo valore nella manovra del Milan.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale