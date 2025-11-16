Rabiot Milan, Allegri può sorridere! Il francese verso il recupero con l’Inter. Segui le ultimissime sui rossoneri

La notizia che fa esultare l’ambiente rossonero a pochi giorni dal cruciale Derby della Madonnina è il pieno recupero di Adrien Rabiot. Dopo un’assenza prolungata di oltre un mese a causa della ricorrente e fastidiosa lesione al soleo, il dinamico centrocampista francese (classe 1995) è stato dichiarato clinicamente guarito ed è ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il rientro del numero 25 è un fattore che inietta fiducia massiccia nel Milan e nel suo nuovo ciclo. Rabiot è un elemento insostituibile per il tecnico toscano Allegri, che ne apprezza la sua straordinaria completezza: è capace di recuperare palloni, garantire equilibrio tattico e offrire pericolosi inserimenti senza palla in area avversaria. La sua presenza è fondamentale per affrontare l’Inter in quello che è stato definito il derby più alto d’Europa.

La Gazzetta svela le tempistiche: Lavoro in gruppo e maglia da titolare nel mirino

Le ultime notizie provenienti da Milanello sono estremamente positive riguardo le tempistiche di rientro in campo. Stando a quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, il francese “Tornerà a lavorare in gruppo martedì“.

Questo cronoprogramma è perfetto per le esigenze della squadra: Rabiot avrà a disposizione ben quattro o cinque sessioni di allenamento con i compagni per recuperare la condizione fisica e affinare l’intesa. È un lasso di tempo che rende lo scenario di vederlo titolare già domenica contro l’Inter estremamente plausibile. Allegri ha bisogno del miglior Milan per lo scontro al vertice e difficilmente rinuncerà al suo motorino di centrocampo.

Il ritorno del francese è un sospiro di sollievo anche per il DS Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, che vede l’organico di Allegri ritrovare la sua colonna vertebrale per lottare per lo Scudetto. Con Adrien Rabiot al centro del campo, il Diavolo è pronto a giocarsi la partita con tutte le sue carte migliori.