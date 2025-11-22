Rabiot luce del Milan: la statistica non mente, la squadra di Allegri cambia passo con il francese in campo. Il dato

Rabiot è la vera luce del Milan: con il centrocampista francese i rossoneri hanno una media da scudetto. I numeri non mentono

Il Milan si prepara ad affrontare il Derby con l’Inter e l’analisi dei numeri evidenzia in modo impressionante quanto sia cruciale l’assenza di alcuni uomini chiave nella rosa di Allegri. L’esperto Pasotto di Gazzetta.it ha messo in luce una differenza abissale legata alla presenza o meno in campo di Adrien Rabiot.

Rabiot: Il fattore determinante

Il centrocampista francese, spesso criticato in passato ma oggi elemento insostituibile e leader della mediana rossonera, è il vero ago della bilancia per la performance e la continuità del Milan in campionato.

I dati parlano chiaro e mostrano un crollo netto del rendimento della squadra quando Rabiot non è disponibile:

Con Rabiot (5 partite): Nelle cinque sfide in cui il francese è sceso in campo ( Bologna, Udinese, Napoli, Juve, Lecce ), la squadra ha espresso il massimo del suo potenziale, totalizzando una media punti straordinaria di 2,6 a partita. Un ritmo da Scudetto pieno.

Nelle cinque sfide in cui il francese è sceso in campo ( ), la squadra ha espresso il massimo del suo potenziale, totalizzando una di a partita. Un ritmo da pieno. Senza Rabiot (8 partite): Nelle otto gare in cui è mancato (Cremonese, Lecce, Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma, Parma, Bari), la media punti è precipitata drasticamente a 1,87. Un calo che posiziona il Milan in zona Champions League, ma lontano dalla vetta.

La differenza tra le due medie è abissale e certifica come il calo di 1 punto per partita sia direttamente collegato alla sua assenza, non solo per la sua qualità tecnica, ma anche per la sua presenza fisica e la capacità di dettare i ritmi in mezzo al campo.

Il Derby contro l’Inter, favorita anche per questa assenza, sarà un test cruciale per dimostrare che il Milan è in grado di mantenere l’alto livello anche senza il suo uomo più decisivo a centrocampo.

