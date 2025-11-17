Rabiot Leao Pulisic: per la prima volta il vero Milan! Allegri può esultare in vista del derby

Rabiot Leao Pulisic praticamente per la prima volta saranno insieme in campo, quale migliore occasione?

L’attesa per il prossimo infuocato Derby della Madonnina tra Inter e Milan non è solo concentrata sulla classifica, ma anche sulle scelte tattiche che Massimiliano Allegri potrebbe operare. La vera notizia, secondo le indiscrezioni che circolano a Milanello, potrebbe essere la possibilità di vedere finalmente in campo, dal primo minuto, tre dei talenti più luminosi e cruciali per l’assetto del Diavolo: Adrien Rabiot, Rafael Leão e Christian Pulisic.

La Sfortuna di Allegri: Mai Insieme, Finora

Questa stagione del club rossonero è stata finora segnata da un’amara costante: gli infortuni a catena. Il tecnico livornese non è praticamente mai riuscito ad avere contemporaneamente a disposizione e in piena forma il suo tridente ideale, o quantomeno i suoi tre uomini chiave su cui costruire la manovra offensiva e la solidità in mezzo al campo.

Il dato è sorprendente e frustrante: Rabiot, Leão e Pulisic non hanno praticamente mai giocato insieme in questa stagione, o comunque non per un periodo significativo e con continuità. Spesso, Allegri ha dovuto fare i conti con l’assenza di uno o, nei momenti peggiori, addirittura due di questi giocatori contemporaneamente infortunati.

Rabiot, Leão e Pulisic: La Chiave del Vero Milan

La piena disponibilità dei tre campioni rappresenta, per il tecnico dei rossoneri, l’unica vera opportunità per schierare quello che viene definito “il vero Milan“, una formazione con il massimo potenziale offensivo e un centrocampo dinamico e fisico.

Adrien Rabiot : Il suo rientro garantisce equilibrio e potenza fisica in mediana, essenziali per reggere l’urto dell’Inter.

: Il suo rientro garantisce equilibrio e potenza fisica in mediana, essenziali per reggere l’urto dell’Inter. Rafael Leão : la sua accelerazione e la sua capacità di spaccare le difese sono l’arma principale nell’arsenale offensivo.

: la sua accelerazione e la sua capacità di spaccare le difese sono l’arma principale nell’arsenale offensivo. Christian Pulisic: Il suo apporto in fase realizzativa e la sua capacità di creare superiorità numerica sono vitali sulla corsia opposta.

La possibilità di schierarli tutti e tre contro i rivali nerazzurri non è solo una scelta tecnica, ma un’iniezione di fiducia. Se la loro condizione fisica lo permetterà, l’undici di Allegri nel derby avrà una marcia in più, sfruttando la creatività di Pulisic, la velocità di Leão e la solidità di Rabiot per tentare l’impresa.