Rabiot a Milan TV: «Partite che non hanno bisogno di motivazione. A 30 anni non è che ti fermi, continui a crescere»

7 minuti ago

Rabiot è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare il match che andrà in scena tra pochi minuti in uno Stadio San Siro infuocato

Nel prepartita di Inter-Milan, derby valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di MILAN TV è intervenuto Adrien Rabiot. Queste le sue dichiarazioni:

GIOIA PER IL RITORNO«Per queste partite non c’è bisogno di motivazione, perché hanno già tutto. Sono contento, ho avuto modo di lavorare di più durante questa sosta, e sono felice di poter tornare ad aiutare squadra e compagni dopo tanto tempo».

LE SUE CONDIZIONI«Cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi e non migliori più. L’anno scorso ho fatto una grande stagione in Francia, sono tornato anche con più voglia di far bene e aiutare la squadra con la mia esperienza. Mi sento bene e voglio godermi questi anni qui in Italia».

