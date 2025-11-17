News
Rabiot al primo derby, già scatenato contro l’Inter: ricordate il suo attacco?
Rabiot affronterà il suo primo Inter-Milan da calciatore rossonero! Attacco pesante nei confronti dell’Inter risalente a tre anni e mezzo fa
Il Derby della Madonnina di domenica sera sarà un appuntamento inedito e carico di significati particolari per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese si prepara a disputare la sua prima stracittadina milanese con la maglia del Milan, un esordio che si preannuncia caldissimo anche a causa dei suoi precedenti ‘social’ con i rivali nerazzurri.
Il Primo Derby di Milano con la Maglia del Diavolo
Dopo anni passati a giocare il Derby d’Italia e il Derby della Mole con la Juventus, Rabiot si ritrova ora a vestire i colori del Diavolo. Nonostante la sua familiarità con le sfide ad alta tensione, affrontare l’Inter con la maglia rossonera per la prima volta rappresenta un momento cruciale sia per la sua carriera che per la stagione del Milan.
La sua presenza in campo, fondamentale per la solidità e la dinamicità del centrocampo di Massimiliano Allegri, sarà uno degli elementi chiave della partita. Tuttavia, Rabiot porta con sé un bagaglio di rivalità che va oltre il semplice scontro in campo.
📱 L’Attacco Social ai Nerazzurri dai Tempi della Juventus
Il centrocampista francese è tristemente noto all’ambiente interista per un episodio avvenuto durante la sua esperienza alla Juventus. In quell’occasione, dopo un acceso Juventus-Inter terminato 0-1 con gol di Calhanoglu su rigore. Rabiot non si trattenne dall’esprimere il suo disappunto in modo sarcastico e velenoso sui social media.
Nel suo post, il centrocampista bianconero scrisse apertamente:
Quella frase, che insinuava un arbitraggio a favore dei nerazzurri, scatenò una vera e propria bufera mediatica e infiammò ancora di più la storica rivalità tra i club.
La Rivalità Rinnovata: Un Obiettivo in Più
Ora, Rabiot si ritrova a confrontarsi direttamente con quei rivali che aveva attaccato sui social, ma con indosso la maglia del Milan. Questo background aggiunge uno strato di tensione emotiva e agonistica al suo debutto nel Derby di Milano. I tifosi dell’Inter ricorderanno sicuramente le sue parole, garantendo al francese un’accoglienza particolarmente ostile.