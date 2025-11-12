Rabiot fondamentale per Allegri: programma definito e aneddoto estivo. Per il Milan ha accetto questo stipendio. La conferma sulle cifre

Rabiot resta fondamentale per Allegri e punta con decisione il derby del 23 novembre. Conferme sul retroscena estivo relativo allo stipendio

Adrien Rabiot sta intensificando il lavoro per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, dopo la lesione al soleo patita in Nazionale. La prudenza regna sovrana in casa Milan, ma l’obiettivo del centrocampista è uno solo: essere in campo per il Derby contro l’Inter del 23 novembre.

Rabiot non rischierà inutilmente e, pertanto, non prenderà parte al test amichevole in programma venerdì a Solbiate Arno contro la Virtus Entella. Il suo rientro in gruppo è previsto solo per la giornata di martedì.

Rabiot, i dettagli chiave del contratto

Il centrocampista classe 1995 è arrivato al Milan a titolo definitivo dal Marsiglia per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Ha firmato un contratto a lungo termine, valido fino al 30 giugno 2028.

Un dato interessante è legato allo stipendio: Rabiot percepisce un ingaggio più basso rispetto a quello che percepiva in Francia e anche più contenuto rispetto all’offerta che il Diavolo gli aveva fatto nell’estate 2024, come riportato da calciomercato.com: