Calciomercato Milan, svelati tutti i dettagli del contratto di Adrien Rabiot: premi legati a… Ultimissime notizie sui rossoneri

Uno degli ultimi colpi estivi messi a segno dal Milan è stato Adrien Rabiot, un innesto fortemente richiesto da Massimiliano Allegri e portato a termine dal Direttore Sportivo Igli Tare con una mossa strategica. Il centrocampista francese, prelevato a titolo definitivo dal Marsiglia per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2028.

Ciò che colpisce è la formula economica dell’accordo. Rabiot ha accettato uno stipendio più basso rispetto a quello che percepiva in Francia e, fatto ancora più rilevante, anche più contenuto di quanto il Diavolo stesso gli aveva offerto nell’estate 2024, prima che l’ex Juventus decidesse di firmare per il Marsiglia. Un segnale della forte volontà del giocatore di tornare in Italia per sposare il progetto del Milan e del suo vecchio tecnico.

A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che svela i dettagli di un contratto studiato per tutelare le casse del club e, al contempo, incentivare il calciatore. Nel suo accordo con il Milan, infatti, sono presenti diversi premi legati a obiettivi di squadra e personali che potrebbero far lievitare l’ingaggio complessivo. C’è un bonus, per esempio, se la squadra alzerà la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana e, ovviamente, uno ancora più pesante se i rossoneri dovessero conquistare lo Scudetto.

Questa struttura contrattuale, incentrata sui risultati, è vista come un’operazione intelligente da parte di Tare e Allegri, che si sono assicurati un giocatore di caratura internazionale con un esborso iniziale contenuto, legando i costi maggiori al successo sportivo del Milan.