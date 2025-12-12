Rabiot mai così decisivo: impatto devastante e media punti monstre per il leader rossonero

Rabiot mai così decisivo in carriera: il centrocampista francese ex Juve e Marsiglia ha avuto un impatto devastante in rossonero

Il Milan si gode un Adrien Rabiot in stato di grazia, un giocatore che sta vivendo la sua miglior stagione in carriera e che si è imposto come l’autentico leader del centrocampo rossonero. L’edizione odierna del Corriere dello Sport celebra il suo momento d’oro, titolando: «Un Rabiot mai così decisivo».

L’impatto del centrocampista francese, ex Marsiglia, sulla squadra di Massimiliano Allegri è stato definito «devastante». Rabiot ha non solo garantito equilibrio e solidità al reparto, ma ha anche compiuto un decisivo salto di qualità in fase realizzativa: «si è sbloccato anche in zona gol», trovando la sua prima rete in rossonero nell’ultima vittoria in rimonta contro il Torino.

Rabiot leader e garanzia di vittorie: la media punti di 2.71

La sua presenza dal primo minuto è ormai una garanzia di successo. I numeri parlano chiaro, certificando l’importanza cruciale del francese nell’economia del gioco milanista: la media punti con Rabiot titolare è di 2.71, una media monstre che proietta il Milan verso lidi europei.

A 30 anni, Rabiot ha raggiunto una maturità calcistica e caratteriale che gli permette di «prendere in mano la situazione» e guidare la squadra sia tatticamente che emotivamente. È diventato un vero e proprio leader del gruppo, un riferimento imprescindibile per i compagni più giovani.

Nonostante l’attuale rendimento stellare, Rabiot non vuole fermarsi e punta a migliorarsi ulteriormente in zona offensiva. La sua volontà è quella di aumentare il contributo in attacco: «i suoi inserimenti saranno fondamentali per aiutare i compagni a segnare».

Questa ambizione è una grande notizia per Allegri, che in Rabiot ha trovato non solo il perno del centrocampo, ma anche una fonte sempre più credibile e costante di pericoli per le difese avversarie.