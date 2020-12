Quotidiano Sportivo: «Pali e paura, il Milan si salva nel recupero»

Quotidiano Sportivo: il Milan si salva nel recupero grazie ad una doppietta in rimonta di Theo Hernandez, ora i rossoneri…

«Pali e paura, il Milan si salva» – così titola in prima pagina l’edizione del Quotidiano sportivo in edicola questa mattina. I rossoneri riescono ad agguantare il pareggio nel recupero grazie ad una doppietta strepitosa di Theo Hernandez.

Partita stregata, tra quattro pali e un gol annullato in fuorigioco di un millimetro, sino alle uniche due conclusioni ducali, trasformatesi in perle d’oro. Il Diavolo, però, non si da per vinto e rimonta.