Lopetegui Milan, UFFICIALE: lo spagnolo è il nuovo allenatore del West Ham! L’ANNUNCIO del club inglese

Julen Lopetegui esce definitivamente dalla lista degli allenatori accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli. Il tecnico spagnolo, infatti, è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del West Ham. Ecco l’annuncio del club inglese:

COMUNICATO – «Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Julen Lopetegui come nuovo allenatore maschile del club. L’ex allenatore di Spagna, Porto, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton Wanderers inizierà ufficialmente a lavorare con gli Hammers il 1° luglio. Lopetegui ha messo insieme un curriculum da allenatore impressionante negli ultimi due decenni, portando il Siviglia alla gloria della UEFA Europa League e la Spagna Under 21 e Under 19 al successo del Campionato Europeo UEFA. È ampiamente rispettato per la sua chiara filosofia calcistica, l’approccio tattico flessibile, il carattere competitivo e le capacità di gestione del personale. La nomina dell’esperto spagnolo come capo allenatore segna il passo successivo nella nuova e crescente strategia calcistica del West Ham United, che ha preso ritmo nel luglio 2023 con l’arrivo di Tim Steidten come direttore tecnico del club».