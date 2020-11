Quotidiano Sportivo: Ibrahimovic riacciuffa gli scaligeri in pieno recupero

Quotidiano Sportivo: i rossoneri riescono a pareggiare in rimonta l’Hellas Verona, grazie ad un gol di Zlatan Ibrahimovic nel finale di gara

Il Milan è primo in classifica, grazie al pareggio tra Sassuolo-Udinese di venerdì, ma non riesce a fuggire, complice una gara sfortunata e iniziata male (Hellas Verona in vantaggio 2-0 dopo venti minuti).

I rossoneri riescono, però, ha raggiungere gli scaligeri grazie a Zlatan Ibrahimovic, ottavo gol in sette gare, media spaventosa. Ora, il Diavolo potrà finalmente staccare la spina, visto la sosta per le Nazionali. Dopodichè Stefano Pioli dovrà preparare i suoi per una trasferta molto difficile: Napoli. Lo riporta il Quotidiano Sportivo.