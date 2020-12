Quincy Promes arrestato ad Amsterdam: coinvolto in un accoltellamento

Clamorosa notizia dall’Olanda, dove questa mattina Quincy Promes è stato arrestato dalla polizia per un accoltellamento

Quincy Promes è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Amsterdam. Il giocatore dell’Ajax è sospettato di essere stato coinvolto in un accoltellamento, come riportato dal De Telegraaf. L’olandese rimarrà in custodia cautelare per un massimo di 3 giorni, in attesa di ulteriori sviluppi.

Nel 2018 l’ex Spartak Mosca era stato ad un passo dal Milan nella sessione di calciomercato estivo.