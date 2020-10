Puyol: «Maldini era il mio idolo. Avrei voluto giocare al Milan»

Carles Puyol, ex leggenda del Barcellona, ha parlato della sua straordinaria ammirazione per il Milan al Festival dello Sport

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport, Carles Puyol ha parlato della sua straordinaria ammirazione per il Milan:

«Maldini era il mio idolo, non nascondo che mi sarebbe piaciuto giocare con lui nel Milan. Sono convinto che i rossoneri torneranno a essere grandi come un tempo, anche se adesso stanno attraversando una fase difficile. Sarei stato felice di chiudere la carriera in Italia. Quando mi sono ritirato, nel 2014, avevo offerte da società inglesi e italiane, però quando il tuo club è anche casa tua non te la senti di indossare un’altra maglia».