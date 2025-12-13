Pulisic fino al 2030, il rinnovo prevede un adeguamento: però non c’è fretta! La situazione

Pulisic e il Milan, il legame sembrerebbe destinato ad allungarsi, allo stesso tempo però non c’è fretta da parte dell’americano

Il Milan è in piena fase di consolidamento dei suoi talenti chiave e, dopo i rinnovi di Fikayo Tomori e la trattativa per Alexis Saelemaekers, la dirigenza punta dritta su Christian Pulisic. L’esterno offensivo americano, soprannominato Captain America per il suo ruolo di leader della nazionale statunitense e la sua fulminea velocità, è diventato in breve tempo un elemento imprescindibile per il reparto avanzato dei rossoneri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Diavolo è intenzionato a blindare la sua ala destra con un nuovo accordo contrattuale fino al 2030.

Adeguamento Economico per un Rendimento Straordinario

L’attuale contratto di Pulisic prevede uno stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione. Data la qualità e l’alto rendimento espresso dall’americano in questa prima parte di campionato – tra gol decisivi e assist illuminanti – il club è pronto a riconoscere il suo valore con un adeguamento economico. È verosimile che il nuovo accordo porterà il suo ingaggio a toccare quota 5 milioni di euro, un cifra che lo posizionerebbe tra i più pagati della rosa.

La decisione del Milan di puntare sul lungo termine, estendendo il contratto di un giocatore della sua influenza fino al 2030, è un chiaro segnale della fiducia totale riposta nelle sue capacità di leadership e impatto sul gioco.

Pulisic Non Ha Fretta: Il Fattore Sorpresa

Nonostante l’ottimismo che filtra dalle stanze del club meneghino, la situazione è suscettibile di “sorprese”. L’articolo sottolinea infatti che Pulisic non avrebbe fretta di siglare immediatamente l’accordo. Questa cautela non è dettata da insoddisfazione, ma piuttosto dal fatto che il suo alto rendimento in Serie A sta inevitabilmente attirando l’attenzione di altri top club europei.

L’esterno statunitense, che ha dimostrato una maturità tattica notevole sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri, sa di avere un forte potere contrattuale. La sua calma nell’affrontare la trattativa potrebbe essere un modo per valutare attentamente tutte le opzioni, o per spingere il Diavolo a mettere sul piatto un’offerta ancora più vantaggiosa.

In ogni caso, l’intenzione del Milan è chiara: trattenere il proprio gioiello e fare di lui un simbolo dei successi futuri. La firma sul nuovo accordo con l’americano sarebbe un ulteriore tassello nella costruzione di una squadra solida e proiettata al successo.