Pulisic, un gol all’ora. Il jolly di Allegri che maschera la crisi delle punte. E contro il Sassuolo…

Pulisic, media gol impressionate: una rete all’ora. L’americano, che sarà titolare anche col Sassuolo, maschera la crisi dell’attacco

Christian Pulisic è senza dubbio l’uomo in più di questo Milan capolista, dimostrando di essere un fattore decisivo anche in assenza di un centravanti prolifico. L’attaccante americano è stato il protagonista assoluto nell’ultima vittoria contro il Torino, siglando una doppietta che ha ribaltato il risultato e mantenuto i rossoneri in vetta alla classifica.

La sua importanza è sottolineata in modo perentorio dal Quotidiano Sportivo (QS), che nell’apertura odierna titola: “Super Pulisic, un gol all’ora. Il jolly di Allegri senza punte”.

Dati da Top Player europeo

Le statistiche dell’ex Chelsea non mentono e confermano il suo impatto devastante sul campionato. Pulisic vanta numeri incredibili:

Frequenza Gol: L’americano segna una rete con una media impressionante di circa un gol ogni 64 minuti.

Questo apporto realizzativo e tecnico è fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, specialmente in un periodo in cui il reparto avanzato è in sofferenza: Santiago Gimenez non convince e Nkunku è stato un flop. Inoltre, la dirigenza è ancora alla ricerca di un “vero centravanti” da regalare al tecnico a gennaio.

Allegri conta pienamente su Pulisic come punto fermo e jolly d’attacco, capace di coprire più ruoli e di trovare la via del gol con regolarità sbalorditiva. Il tecnico livornese, pur spingendo per avere un nuovo numero nove, può dormire sonni tranquilli: l’apporto in zona gol di Pulisic sta mascherando efficacemente le carenze del reparto e consentendo al Milan di lottare con merito per lo Scudetto.

La sua crescita, coronata dal possibile rinnovo fino al 2030, lo rende l’uomo simbolo del Milan.