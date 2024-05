Pulisic, COMMOSSO saluto a Pioli, Kjaer e Giroud: messaggi da urlo – FOTO

Christian Pulisic, esterno americano del Milan, ha salutato sui propri profili social Stefano Pioli, Simon Kjaer e Olivier Giroud

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Christian Pulisic, esterno del Milan, ha voluto salutare così Stefano Pioli:

PAROLE – «Grazie di tutto Mister. Tu e il tuo staff mi avete aiutato a ritrovare la gioia in questo bellissimo gioco e per questo vi sono molto grato. Ti auguro solo il meglio sempre! E grazie ai tifosi per il supporto di quest’anno. Brindiamo a cose più grandi e migliori il prossimo anno».

L’americano ha poi salutato, con due bellissime Instagram Stories, anche Kjaer e Giroud.