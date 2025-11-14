Connect with us

HANNO DETTO

Pulisic confessa: «Se Modric ci ha regalato degli iPhone? La verità è questa...».

HANNO DETTO

Moretto rivela: «Il Milan guarda in Danimarca per un giovane attaccante». Ecco di chi si tratta

HANNO DETTO

Pulisic sull'infortunio subito in Nazionale: «Vi spiego come l'ho vissuto. Momento difficile perché...»

HANNO DETTO

Ancelotti esalta Modric: «livello altissimo». Sul derby tra Milan e Inter, invece, non ha dubbi: le sue parole

HANNO DETTO

Tonali, ritorno emozionante a San Siro e a Milanello con l'Italia: «È sempre una cosa bella, è un posto che...»

HANNO DETTO

Pulisic confessa: «Se Modric ci ha regalato degli iPhone? La verità è questa…».

Milan news 24

Published

30 minuti ago

on

By

Modric

Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato così di Luka Modric e dell’aneddoto sul suo arrivo nella squadra rossonera

Pulisic, intervistato a CBS Sports, ha toccato vari temi, dall’infortunio alla nazionale statunitense fino al momento del Milan. Tuttavia, ha avuto modo di svelare nuovi dettagli su un aneddoto legato a Luka Modric.

Pulisic: «Se sei Luka Modric puoi anche non cantare».

Al suo arrivo in rossonero, infatti, il centrocampista croato avrebbe regalato un iPhone ai suoi nuovi compagni di squadra. Sarà vero? Pulisic ce lo spiega.

«Se è vero che ci ha regalato un iPhone come rito di iniziazione? Sì, non sapevo che fosse uscita questa cosa. Non so se io debba confermarlo, ma sì (ride, ndr). In teoria i nuovi dovrebbero cantare davanti alla squadra, ma quando sei Luka Modric e hai vinto il Pallone d’Oro e diverse Champions League, puoi anche non farlo. E poi non si dice no a nuovi iPhone».

L’INTERVISTA DI PULISIC

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.