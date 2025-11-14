Pulisic confessa: «Se Modric ci ha regalato degli iPhone? La verità è questa...».

Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato così di Luka Modric e dell’aneddoto sul suo arrivo nella squadra rossonera

Pulisic, intervistato a CBS Sports, ha toccato vari temi, dall’infortunio alla nazionale statunitense fino al momento del Milan. Tuttavia, ha avuto modo di svelare nuovi dettagli su un aneddoto legato a Luka Modric.

Pulisic: «Se sei Luka Modric puoi anche non cantare».

Al suo arrivo in rossonero, infatti, il centrocampista croato avrebbe regalato un iPhone ai suoi nuovi compagni di squadra. Sarà vero? Pulisic ce lo spiega.

«Se è vero che ci ha regalato un iPhone come rito di iniziazione? Sì, non sapevo che fosse uscita questa cosa. Non so se io debba confermarlo, ma sì (ride, ndr). In teoria i nuovi dovrebbero cantare davanti alla squadra, ma quando sei Luka Modric e hai vinto il Pallone d’Oro e diverse Champions League, puoi anche non farlo. E poi non si dice no a nuovi iPhone».

