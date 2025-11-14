Pulisic a CBS Sports: «No alla convocazione? Parlando con il Milan abbiamo pensato fosse la decisione migliore. Per me stesso voglio solo questa cosa»

Pulisic, stella del Milan, ha parlato della decisione di non rispondere alla convocazione della Nazionale americana. Le sue dichiarazioni

Christian Pulišić, attaccante del Milan, ha fatto chiarezza sulla sua decisione di rinunciare alla convocazione con la Nazionale degli Stati Uniti durante la sosta per gli impegni di qualificazione. L’obiettivo è chiaro: sfruttare il tempo per recuperare al meglio la condizione fisica ottimale e prepararsi al meglio per il prossimo Derby contro l’Inter.

Intervistato da CBS Sports, Pulišić ha spiegato che la scelta è frutto di un dialogo con il suo club e con la Federazione:

PAROLE – «Parlando con il Milan, ma anche quando stavo tornando dalla Nazionale, abbiamo avuto buone conversazioni. Voglio solo avere il tempo per prendermi cura di me stesso. Penso sia la decisione migliore per tutti in questo momento».

Concentrazione sul recupero

La rinuncia è stata dettata da un piccolo problema accusato in amichevole a ottobre. Il Milan ha caldeggiato questa pausa per permettere al giocatore di smaltire ogni affaticamento e di (ri)affinare l’intesa tattica in vista della cruciale sfida di campionato.

Pulišić è già al lavoro a Milanello per ritrovare la forma. Il suo recupero è fondamentale per Massimiliano Allegri, che lo vede come elemento chiave nel tandem d’attacco con Rafael Leão in vista del Derby, dove l’americano sarà chiamato a fungere da seconda punta e a disturbare la mediana nerazzurra.

La sua decisione dimostra una grande professionalità e un forte senso di responsabilità verso gli obiettivi del Milan.