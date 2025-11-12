Infortunati Milan, la diplomazia con le Nazionali funziona: Pulisic ed Estupinan protetti da voli intercontinentali e doppie amichevoli

Infortunati Milan, il grosso lavoro diplomatico del club rossonero con le Nazionali funziona: Pulisic ed Estupinan restano a Milanello

Il Milan, in una fase cruciale della stagione che precede il Derby, ha dimostrato grande attenzione e diplomazia nella gestione dei suoi top player infortunati e di quelli a rischio sovraccarico. L’obiettivo è proteggere gli atleti dai viaggi estenuanti e dagli impegni superflui in vista del rush finale.

Come riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera ha negoziato con successo con le rispettive federazioni per alleggerire il carico su due elementi chiave: Christian Pulišić ed Estupiñan.

Infortunati Milan, Pulisic: nessun volo intercontinentale

Per l’attaccante americano, uno dei giocatori più impattanti di questo Milan con i suoi gol (quattro in campionato), la società ha lavorato per evitare il peggio. Grazie alle «mediazioni tra Milan e federazione Usa», a Pulišić sono stati risparmiati sia il volo intercontinentale sia la partecipazione alla doppia amichevole. Questo ha permesso al giocatore di restare a Milanello con Allegri, concentrandosi sul recupero e sulla preparazione mirata per il Derby.

Estupinan: escluso dalla sfida contro il Canada

La stessa «diplomazia» è stata usata per il difensore Estupiñan con la Federazione dell’Ecuador. La società è intervenuta per far sì che il giocatore non venisse coinvolto nell’amichevole in programma contro il Canada.

Queste mosse strategiche sono fondamentali per Massimiliano Allegri, il quale necessita di avere Pulišić, Rabiot e gli altri big al top della condizione per il cruciale Derby del 23 novembre. La capacità del club di tutelare i propri calciatori dimostra una gestione attenta, necessaria per sopperire alla rosa corta.