Connect with us

News

Infortunati Milan, la diplomazia con le Nazionali funziona: Pulisic ed Estupinan protetti da voli intercontinentali e doppie amichevoli

Calciomercato News

Modric e il Milan: conferme sul futuro. La seconda casa che lo spinge oltre il limite dell'età. La decisione dipende solo dal fisico. Cosa filtra

Calciomercato News

Mercato Milan, intrigo Maignan! Può restare in Serie A? Passi avanti del top club e contatti sempre più fitti. Ultime

Calciomercato News

Lewandowski apre all'addio al Barcellona: «Non ho fretta e sono in pace». Il Milan osserva e ha già avuto approcci. Affare possibile se...

News

BMW Milan, insieme per l'inclusione: al via "Bmw in Tour" con Insuperabili. I dettagli dell'iniziativa

News

Infortunati Milan, la diplomazia con le Nazionali funziona: Pulisic ed Estupinan protetti da voli intercontinentali e doppie amichevoli

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Pulisic

Infortunati Milan, il grosso lavoro diplomatico del club rossonero con le Nazionali funziona: Pulisic ed Estupinan restano a Milanello

Il Milan, in una fase cruciale della stagione che precede il Derby, ha dimostrato grande attenzione e diplomazia nella gestione dei suoi top player infortunati e di quelli a rischio sovraccarico. L’obiettivo è proteggere gli atleti dai viaggi estenuanti e dagli impegni superflui in vista del rush finale.

Come riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera ha negoziato con successo con le rispettive federazioni per alleggerire il carico su due elementi chiave: Christian Pulišić ed Estupiñan.

Infortunati Milan, Pulisic: nessun volo intercontinentale

Per l’attaccante americano, uno dei giocatori più impattanti di questo Milan con i suoi gol (quattro in campionato), la società ha lavorato per evitare il peggio. Grazie alle «mediazioni tra Milan e federazione Usa», a Pulišić sono stati risparmiati sia il volo intercontinentale sia la partecipazione alla doppia amichevole. Questo ha permesso al giocatore di restare a Milanello con Allegri, concentrandosi sul recupero e sulla preparazione mirata per il Derby.

Estupinan: escluso dalla sfida contro il Canada

La stessa «diplomazia» è stata usata per il difensore Estupiñan con la Federazione dell’Ecuador. La società è intervenuta per far sì che il giocatore non venisse coinvolto nell’amichevole in programma contro il Canada.

Queste mosse strategiche sono fondamentali per Massimiliano Allegri, il quale necessita di avere Pulišić, Rabiot e gli altri big al top della condizione per il cruciale Derby del 23 novembre. La capacità del club di tutelare i propri calciatori dimostra una gestione attenta, necessaria per sopperire alla rosa corta.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.