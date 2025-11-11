MN24 – Infortunati Milan, prosegue il recupero a Milanello: gli aggiornamenti dopo il primo giorno di ripresa. E c’è un’importante novità

Infortunati Milan, a Milanello, nel giorno della ripresa dopo il pareggio contro il Parma, prosegue il recupero dei calciatori: da Tomori a Rabiot

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, il centro sportivo di Milanello, seppur parzialmente svuotato dalle convocazioni Nazionali, sta vedendo un lavoro intenso sui recuperi dei big infortunati.

Santiago Giménez e Adrien Rabiot hanno ripreso a pieno regime i rispettivi programmi di recupero personalizzati. I due calciatori stanno tenendo fede alla tabella di marcia stabilita dallo staff medico e atletico del Milan.

Infortunati Milan, esclusione dall’amichevole e obiettivo derby

Ad oggi, appare difficile ipotizzare un loro utilizzo nell’amichevole prevista per venerdì mattina contro la Virtus Entella. L’obiettivo primario non è affrettare i tempi, bensì garantire la loro piena disponibilità e la migliore condizione fisica possibile per il Derby contro l’Inter, in programma alla ripresa del campionato.

Il rientro di Rabiot, in particolare, è considerato fondamentale per l’equilibrio e la qualità del centrocampo, come emerso dalle recenti statistiche che hanno mostrato un calo di rendimento della squadra in sua assenza.

Gestione per Tomori e programma squadra

Parallelamente, si sta procedendo con un lavoro di gestione del carico anche per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, pur essendo rientrato, non ha ancora raggiunto il 100% della condizione dopo il problema al ginocchio che lo ha rallentato nelle ultime settimane. Il suo utilizzo viene attentamente monitorato per evitare ricadute in vista degli impegni ravvicinati.

Il programma di allenamento per domani prevede una sessione mattutina che includerà anche un lavoro specifico in palestra per la parte di squadra rimasta a Milanello.