Connect with us

News

Amichevoli Milan, il 14 novembre sfida all'Entella a Solbiate Arno: i motivi dietro la decisione del club rossonero

News

Pulisic, piano di rientro concordato! In panchina a Parma con l'Inter nel mirino. E su Rabiot e Jashari...

Calciomercato News

Mercato Milan, svolta Pellegrino: indiscrezioni delle ultime ore totalmente smentite? Cosa filtra sull'attaccante del Parma

Calciomercato News

Rinnovo Tomori, il dialogo tra le parti avanza spedito! Fumata bianca dietro l'angolo, spunta la data della possibile firma. I dettagli

Calciomercato News

Calciomercato Milan, strategia chiara per gennaio! Tare vuole riempire almeno una di quelle due caselle: sondaggi concreti in corso

News

Amichevoli Milan, il 14 novembre sfida all’Entella a Solbiate Arno: i motivi dietro la decisione del club rossonero

Milan news 24

Published

7 minuti ago

on

By

Milan

Amichevoli Milan, venerdì prossimo, 14 novembre, i rossoneri affronteranno l’Entella a Solbiate Arno: le ultime

Come annunciato la scorsa settimana in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, il Milan giocherà un’amichevole durante la prossima sosta per le Nazionali. Il match è stato organizzato con un obiettivo ben preciso: permettere ai giocatori non convocati di recuperare la condizione fisica.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la partita si svolgerà venerdì 14 novembre contro l’Entella. La sede scelta per l’incontro sarà Solbiate Arno, una decisione presa per lasciare il Centro Sportivo di Milanello a disposizione dell’Italia, che da venerdì preparerà il match contro la Norvegia, in programma domenica 16 novembre a San Siro.

Amichevoli Milan, test importante per i rientranti

Questa amichevole assume un’importanza cruciale per diversi elementi della rosa rossonera, reduci da infortuni e desiderosi di ritrovare il ritmo gara.

Sarà l’occasione perfetta per Allegri di testare le condizioni fisiche di Ardon Jashari. Lo svizzero è tornato a disposizione domenica scorsa contro la Roma dopo due mesi ai box a causa del grave infortunio (frattura del perone destro) rimediato a fine agosto.

Inoltre, la gara servirà per far mettere minuti nelle gambe ad altri reduci da problemi fisici:

Mettere minuti nelle gambe è fondamentale per i tre giocatori, che puntano tutti a essere pienamente disponibili e al top della forma in vista del derby di Milano, in programma subito alla ripresa del campionato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.