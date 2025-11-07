News
Amichevoli Milan, il 14 novembre sfida all’Entella a Solbiate Arno: i motivi dietro la decisione del club rossonero
Amichevoli Milan, venerdì prossimo, 14 novembre, i rossoneri affronteranno l’Entella a Solbiate Arno: le ultime
Come annunciato la scorsa settimana in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, il Milan giocherà un’amichevole durante la prossima sosta per le Nazionali. Il match è stato organizzato con un obiettivo ben preciso: permettere ai giocatori non convocati di recuperare la condizione fisica.
Come riporta La Gazzetta dello Sport, la partita si svolgerà venerdì 14 novembre contro l’Entella. La sede scelta per l’incontro sarà Solbiate Arno, una decisione presa per lasciare il Centro Sportivo di Milanello a disposizione dell’Italia, che da venerdì preparerà il match contro la Norvegia, in programma domenica 16 novembre a San Siro.
Amichevoli Milan, test importante per i rientranti
Questa amichevole assume un’importanza cruciale per diversi elementi della rosa rossonera, reduci da infortuni e desiderosi di ritrovare il ritmo gara.
Sarà l’occasione perfetta per Allegri di testare le condizioni fisiche di Ardon Jashari. Lo svizzero è tornato a disposizione domenica scorsa contro la Roma dopo due mesi ai box a causa del grave infortunio (frattura del perone destro) rimediato a fine agosto.
Inoltre, la gara servirà per far mettere minuti nelle gambe ad altri reduci da problemi fisici:
- Christian Pulisic: che domani a Parma farà il suo rientro partendo dalla panchina.
- Adrien Rabiot: che sfrutterà la sosta per recuperare dal problema al soleo dopo la mancata convocazione in Nazionale.
Mettere minuti nelle gambe è fondamentale per i tre giocatori, che puntano tutti a essere pienamente disponibili e al top della forma in vista del derby di Milano, in programma subito alla ripresa del campionato.