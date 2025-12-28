 Pulisic, Allegri si aggrappa all'americano contro il Verona
Pulisic, Allegri si aggrappa all’americano contro il Verona: spunta la richiesta del tecnico all’ex Chelsea

Pulisic, l’attaccante americano sarà il leader a cui si aggrapperà Allegri nella sfida odierna contro il Verona di Zanetti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non lascia spazio a dubbi: oggi a San Siro, per la sfida delle 12:30 contro l’Hellas Verona, il Milan si affiderà completamente a Christian Pulisic. Con il titolo “Il Diavolo è Pulisic”, la rosea incorona l’americano come il trascinatore assoluto di una squadra che deve fare i conti con l’ennesimo forfait di Rafael Leão.

Pulisic, l’uomo dei numeri e del destino

In una stagione caratterizzata da continui cambiamenti e infortuni, Pulisic è rimasto l’unico punto fermo della produzione offensiva rossonera.

  • Capocannoniere: Con 9 reti stagionali (di cui 7 in campionato), l’ex Chelsea guida la classifica marcatori interna, dimostrando una freddezza sotto porta che lo ha reso il terminale preferito degli schemi di Massimiliano Allegri.
  • Leader Tecnico: Senza la velocità di Leão, frenato da un fastidio muscolare che gli impedisce di scattare al 100%, Pulisic non sarà solo il finalizzatore, ma anche il creatore di gioco. Allegri gli ha chiesto di agire tra le linee per innescare Nkunku, suo compagno di reparto in un 3-5-2 ormai collaudato.

La missione Verona e il progetto 2026

La centralità di Pulisic oggi è fondamentale per mantenere il Milan al secondo posto in classifica (32 punti). La sua continuità è il ponte verso il 2026, anno in cui la dirigenza sogna di affiancargli campioni del calibro di Vlahović.

