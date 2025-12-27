Milan Verona, il dominio del gioco manovrato contro la crisi offensiva gialloblù. Numeri rossoneri. Segui le ultimissime

Alla vigilia della prossima sfida di campionato, le statistiche evidenziano un divario tattico netto tra le due formazioni. Secondo i dati elaborati da Opta, il Milan si conferma come una delle formazioni più efficaci del torneo nella costruzione del gioco. I rossoneri, infatti, condividono con il Bologna il primato per il maggior numero di reti segnate al termine di attacchi manovrati, con ben tre marcature nate da azioni corali e prolungate.

La filosofia tattica di Massimiliano Allegri

Questo dato premia il lavoro certosino di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per portare equilibrio, pragmatismo e una gestione intelligente del possesso palla. Sotto la sua guida, il Diavolo ha imparato a colpire non solo di rimessa, ma attraverso una ragnatela di passaggi che coinvolge l’intera squadra, finalizzando l’azione con precisione chirurgica. La capacità dei rossoneri di manipolare le difese avversarie è diventata un marchio di fabbrica in questa prima parte di stagione.

Hellas Verona: un attacco in cerca di identità

Diametralmente opposta è la situazione dei gialloblù. Gli scaligeri rappresentano, statisticamente, la squadra che ha tentato meno conclusioni in situazioni di attacco manovrato, con appena cinque tentativi totali e zero gol realizzati in questo specifico fondamentale. Questo deficit offensivo rende la squadra veneta prevedibile e meno pericolosa quando è chiamata a fare la partita, un aspetto su cui i rossoneri punteranno per mantenere l’iniziativa a San Siro.

Il mercato e la visione di Igli Tare

Dietro la qualità della manovra del club meneghino c’è anche la mano di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente carismatico e stratega del mercato internazionale, che ha consegnato ad Allegri una rosa dotata di grande qualità tecnica. Tare ha puntato su giocatori capaci di dialogare nello stretto e di mantenere la calma sotto pressione, permettendo alla squadra di eccellere proprio in quegli attacchi manovrati che oggi la vedono in cima alle classifiche di rendimento.

Mentre il Verona cercherà di rompere il digiuno e migliorare i propri numeri, il Milan punterà a confermare la propria superiorità tattica. Con la spinta del pubblico e la lucidità dei propri interpreti, il Diavolo ha tutte le carte in regola per continuare a macinare gioco e reti, consolidando il primato nella gestione della manovra offensiva.