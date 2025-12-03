Pulisic Milan, Team USA si prepara con Super Amichevoli contro Belgio, Portogallo e Germania per il Mondiale

Pulisic Milan, Team USA si prepara con Super amichevoli verso il Mondiale. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo FIFA 2026 è ufficialmente iniziato e la Federcalcio Statunitense (USSF)ha svelato il programma finale di preparazione che vedrà il Team USA affrontare tre avversari di caratura mondiale. Le amichevoli serviranno come test cruciali per la squadra guidata dal tecnico Mauricio Pochettino, l’esperto allenatore argentino noto per il suo calcio intenso e verticale.

Atlanta Centro del Mondo: Pulisic contro CR7

La fase finale di preparazione prenderà il via il 28 marzo con un test di lusso contro il Belgio ad Atlanta. La squadra di Pochettino, che vanta tra le sue fila Christian Pulisic, il fantasista americano e stella del Milan (il Diavolo guidato da Allegri e con Tare DS), e Weston McKennie, il dinamico centrocampista della Juventus, cercherà di mettere alla prova le proprie ambizioni.

Tre giorni dopo, il 31 marzo, sempre al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, sarà la volta del Portogallo, in un’amichevole che metterà i giovani talenti statunitensi di fronte a Cristiano Ronaldo, il leggendario attaccante portoghese, uno dei più grandi calciatori di sempre. Questi due incontri rappresentano un banco di provafondamentale per valutare la compattezza e il livello tecnico della squadra ospitante.

Ultimi Test a Charlotte e Chicago

Dopo la doppia sfida in Georgia, i padroni di casa del Mondiale si sposteranno a Charlotte, nella Carolina del Nord, per un’amichevole aggiuntiva, la cui data è ancora in via di definizione ma prevista per il 31 maggio.

Il programma di preparazione si concluderà il 6 giugno al Soldier Field di Chicago con un’altra sfida di altissimo livellocontro la Germania, una delle nazionali più titolate al mondo. Il Mondiale inizierà pochi giorni dopo, l’11 giugno, lasciando poco margine di manovra per gli aggiustamenti finali.

Intanto, l’attesa per la composizione dei gironi cresce: il sorteggio si terrà a Washington venerdì prossimo, 5 dicembre. Il giorno successivo, la FIFA renderà noto il programma completo delle partite, con tutte le sedi e gli orari ufficiali.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.