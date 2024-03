Pulisic Milan, Stillitano rivela: «In America abbiamo questa considerazione su di lui»

Pulisic-Milan, Charlie Stillitano, advisor della Serie A negli Stati Uniti, ha rivelato una clamorosa indiscrezione sull’americano

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Charlie Stillitano, advisor della Serie A negli Stati Uniti, ha rivelato questo su Pulisic:

PAROLE – «E’ il nostro Capitan America. Lui è stato il primo calciatore statunitense a giocare ad altissimi livelli, prima Dortmund, poi Chelsea e ora Milan. Era stato pagato dai Blues più di 60 milioni di euro, per noi non sono cose abituali o normali. Tutti abbiamo sempre pensato potesse essere il più grande giocatore della storia del nostro calcio. E’ il nostro punto di riferimento. Ci sono due calciatori degli Usa che militano nelle file dei rossoneri, come altri sono tesserati dalla Juventus. Per noi avere dei rappresentanti importanti in club di così alto livello di Serie A rappresenta al meglio l’american dream».