Pulisic Milan, rinnovo sempre più vicino: l’annuncio di Guidi. Segui tutti gli aggiornamenti del club rossonero

Christian Pulisic è la vera rivelazione della stagione del Milan. L’esterno statunitense, soprannominato “Capitan America“, sta vivendo il suo miglior momento di forma in carriera, guidando i rossoneri nelle prime posizioni della classifica. Come sottolineato da Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, il Pulisic visto in questa stagione è “Così forte non l’avevamo visto mai”.

Il suo tasso realizzativo è storico per il giocatore: non gli era mai capitato di viaggiare a un gol ogni 64 minuti. Se il Diavolo si trova lassù, a braccetto con il Napoli, gran parte del merito è di Chris Pulisic e del cambio tattico orchestrato da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese.

La Metamorfosi Tattica: Più Incidenza Sotto Porta

In due anni in Italia, l’abbiamo apprezzato come ala destra capace di guizzi e corse instancabili. Tuttavia, è nel 3-5-2 di Allegri che la sua incisività è diventata clamorosa. Pur facendo “meno gioco” in termini di costruzione, Pulisic è diventato devastante in fase di finalizzazione.

Le sue statistiche sono impressionanti: 7 reti in 9 partite di campionato, che diventano 9 in 12 considerando anche la Coppa Italia. Questi numeri sono la testimonianza diretta della sua trasformazione e del genio tattico di Allegrinell’averne esaltato le doti di finalizzatore.

Futuro Rossonero e Sogno Mondiale

La straordinaria stagione di Pulisic al Milan funge da trampolino di lancio per un evento di portata storica: il Mondiale 2026 da giocare in casa con gli Stati Uniti. Chris, da capitano della nazionale a stelle e strisce, tiene tantissimo a questo appuntamento.

Prima però, c’è da pensare al Diavolo. Oltre all’obiettivo di tornare in Champions League e sognare il primo Scudetto in carriera, c’è da discutere il suo futuro a Milano. Il contratto di Pulisic scadrà nel giugno 2027, con una opzione scontataper un ulteriore anno. L’intenzione del club è di prolungare la convivenza di almeno altre due stagioni, garantendo al giocatore un conseguente e meritato aumento dello stipendio.

Il Ruolo di Igli Tare

Mentre Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, è impegnato a sbloccare il mercato di gennaio per un centravanti di peso(come Füllkrug) e un difensore esperto, la gestione dei rinnovi dei giocatori chiave come Pulisic (e Saelemaekersappena chiuso) è altrettanto cruciale per la stabilità futura del Milan. Blindare il supereroe americano è una prioritàper il DS albanese.