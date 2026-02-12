Pulisic, pericolo per il Milan: non c’è il rinnovo e spunta un top club! Ora cosa succede?

Pulisic e il Milan non hanno ancora prolungato il proprio legame fino al 2028, subentra un grande pericolo dalla Premier

Il futuro di uno dei pilastri dell’attacco del Milan potrebbe tingersi di rosso Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Christian Pulisic.

La situazione contrattuale e il nodo rinnovo

Attualmente, il capitano degli Stati Uniti è legato alla società di Via Aldo Rossi da un contratto valido fino al 2027, con un ingaggio che si aggira intorno ai 4 milioni di euro più uno di bonus. Tuttavia, la dirigenza del Diavolo vanta un asso nella manica: un’opzione unilaterale per estendere il rapporto fino al 2028.

Nonostante la clausola di salvaguardia a favore del club, il clima attorno al giocatore sembra meno sereno del previsto. Sebbene Pulisic si sia dichiarato felice della sua esperienza all’ombra della Madonnina, il suo entourage si aspettava una proposta di rinnovo o un adeguamento che, fino a questo momento, i vertici dei rossoneri non hanno ancora presentato ufficialmente.

L’ombra del Liverpool e i piani di Slot

A monitorare con estrema attenzione questa fase di stallo sono i Reds. Il club inglese, oggi guidato da Arne Slot — tecnico olandese noto per la sua filosofia di gioco ultra-offensiva e la capacità di valorizzare le ali rapide — vede in Pulisic il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato. Per il Liverpool si tratterebbe di un ritorno di fiamma, considerando che il giocatore ha già calcato i campi della Premier con la maglia del Chelsea.

Il tecnico dei britannici apprezza la duttilità tattica dell’americano, in grado di agire sia sulla fascia destra che come trequartista centrale. Per i meneghini, perdere un elemento del genere significherebbe dover tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto di pari caratura internazionale, operazione complessa e dispendiosa.

Scenari futuri: tra fedeltà e mercato

Nelle prossime settimane sarà fondamentale capire se la società di via Aldo Rossi deciderà di rompere gli indugi proponendo il tanto atteso prolungamento. Senza un segnale concreto dal club, le lusinghe provenienti da Anfield potrebbero trasformarsi in una trattativa concreta, mettendo a rischio la permanenza della stella americana a Milanello.