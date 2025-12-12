Pulisic on fire, solo Kane ha fatto meglio: l’attaccante del Milan al top in Europa. Il dato è da applausi

Pulisic 7 gol in questo campionato con una media impressionante. Captain America tra i migliori in Europa

L’impatto di Christian Pulisic in Serie A continua a superare ogni più rosea aspettativa. L’esterno offensivo del Milan non è solo il capocannoniere provvisorio del campionato italiano, ma si è prepotentemente inserito nell’élite degli attaccanti più letali d’Europa. Una statistica in particolare mette in luce l’eccezionale concretezza del giocatore statunitense: la media minuti per gol.

Analizzando i dati dei Big-5 campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1) nella stagione 2025/2026, e considerando solamente gli attaccanti che hanno realizzato almeno 5 reti, Pulisic si posiziona al secondo posto assoluto. Questo piazzamento è una testimonianza inequivocabile della sua capacità di massimizzare ogni minuto trascorso in campo sotto la guida di Massimiliano Allegri.

La Classifica Dei Bomber Più Efficienti

L’unico giocatore che vanta una media superiore a quella del numero 11 del Diavolo è il fuoriclasse inglese. Ecco la top 5 dei giocatori più efficienti, basata sui minuti necessari per trovare la via del gol:

Giocatore Squadra Gol Totali Minuti/Gol Harry Kane Bayern Monaco 17 59′ Christian Pulisic Milan 7 64′ Robert Lewandowski Barcellona 8 80′ Ansu Fati Brighton 5 85′ Ferran Torres Barcellona 11 85′

Con 7 gol realizzati, Christian Pulisic – il talentuoso esterno, noto per la sua rapidità e capacità di saltare l’uomo – segna un gol ogni 64 minuti giocati. Supera nettamente bomber di caratura mondiale come Robert Lewandowski e Ansu Fati, entrambi sotto l’asticella degli 80 minuti per rete.

Un Fattore Decisivo Per I Rossoneri

Questa statistica non è solo un vanto personale per l’americano, ma è un dato cruciale per la squadra di Massimiliano Allegri. L’efficienza di Pulisic si traduce in punti pesanti per i rossoneri, che non dipendono solo dalla presenza fissa in campo del loro bomber, ma sanno di poter contare su un giocatore capace di essere letale anche a partita in corso o con un minutaggio limitato.

Il Milan ha trovato in Pulisic non solo un finalizzatore, ma un vero e proprio “fattore X” che, insieme al lavoro tattico di Allegri, è fondamentale per inseguire l’obiettivo della qualificazione in Champions League e la lotta al vertice della Serie A. L’Europa ha gli occhi puntati sul Diavolo e sul suo attaccante più in forma.