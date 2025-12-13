Pulisic Milan, in Europa è secondo solo a Kane: il dato che fa impazzire i tifosi. Segui le ultime sui rossoneri

Il Milan ha trovato in Christian Pulisic un attaccante di assoluto valore europeo. Le prestazioni dell’esterno statunitense ex Chelsea non sono solo brillanti, ma supportate da statistiche impressionanti che lo collocano nell’élite del calcio continentale. Secondo i dati riportati da Opta, l’agenzia specializzata in analisi calcistiche, Pulisic è il secondo giocatorepiù efficace tra tutti i calciatori che hanno segnato almeno cinque reti nei maggiori cinque campionati europei.

La sua media minuti/gol è semplicemente stratosferica, un dato che sottolinea l’importanza e l’impatto che il giocatore ha sulla manovra offensiva dei rossoneri.

🚀 Pulisic, Efficacia da Top Player Mondiale

L’unica superstar che, per il momento, riesce a superare il rendimento di Christian Pulisic è Harry Kane, il bomber inglese attualmente in forza al Bayern Monaco. Kane vanta una media di una rete ogni 59 minuti, un ritmo impressionante.

Ebbene, Pulisic segue immediatamente il cannoniere inglese con un dato sbalorditivo: realizza un gol ogni 64 minuti. Questo piazzamento sul podio europeo dell’efficacia conferma la sua trasformazione in un attaccante diabolico e micidiale sotto porta, come lo ha definito lo stesso Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Per il tecnico toscano, avere un giocatore capace di convertire così rapidamente le occasioni è un lusso tattico che fa la differenza.

Un Investimento Vinto per Tare e il Milan

L’arrivo di Christian Pulisic a Milano, fortemente voluto dalla dirigenza, si sta rivelando un investimento azzeccatissimo. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, ex dirigente della Lazio, può dirsi estremamente soddisfatto del rendimento dell’americano. La sua capacità di incidere in un campionato tattico come la Serie A e di competere con i migliori marcatori d’Europa dimostra la bontà della sua scelta sul mercato.

Questi numeri esaltanti arrivano in un momento cruciale per i rossoneri, che si preparano ad affrontare il Sassuolo e, successivamente, la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. L’efficacia di Pulisic non solo garantisce punti, ma fornisce anche un fondamentale sostegno psicologico all’intera squadra. Se Pulisic manterrà questo ritmo, il Milan avrà la potenza di fuoco necessaria per lottare per i massimi obiettivi stagionali.