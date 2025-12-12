Pulisic, contratto fino al 2027 con opzione: il Milan ha le idee chiare. La situazione

Pulisic è il bomber del Milan, i rossoneri vogliono tenersi stretto Captain America

La dirigenza del Milan è al lavoro per assicurarsi che i pezzi pregiati della rosa rimangano a lungo a Milano. L’obiettivo primario in questo momento è blindare il talentuoso attaccante statunitense, Christian Pulisic. Attualmente, il contratto dell’esterno offensivo, noto ai tifosi come “Captain America” per essere il capitano della nazionale USA, scade nel giugno 2027, con l’opzione di estenderlo unilateralmente fino al 2028. Tuttavia, la volontà del club meneghino è ben più ambiziosa.

La Volontà del Diavolo: Pulisic Cuore Rossonero

Secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno già avviato le manovre per proporre al giocatore un prolungamento contrattuale significativo, spostando l’asticella almeno fino al giugno 2030. L’intenzione è chiara: l’Amministratore Delegato e il management dell’AC Milan considerano Pulisic, arrivato nell’estate 2023 dal Chelsea, una pedina imprescindibile per il presente e soprattutto per il futuro del progetto tecnico.

L’impatto di Pulisic sul campionato italiano è stato notevole sin dalle prime battute. L’attaccante ha dimostrato grande duttilità, capacità di saltare l’uomo e, fondamentale, un fiuto del gol che lo ha reso uno dei bomber più prolifici della squadra in questa stagione. Il Diavolo vuole tenersi stretto il suo numero 11, un giocatore che, sotto la guida dell’allenatore Stefano Pioli, il tecnico emiliano che siede sulla panchina milanista, ha trovato la sua definitiva consacrazione.

Prolungamento Contratto Pulisic: Un Investimento Strategico

Il prolungamento del legame con l’ex stella del Borussia Dortmund non è solo una mossa per tutelare il valore patrimoniale del club lombardo, ma rappresenta un chiaro segnale di ambizione. Il club di Via Aldo Rossi vuole costruire un ciclo vincente e i pilastri della squadra devono essere messi al sicuro da eventuali assalti di altre big europee.

L’accelerazione nelle trattative, pur essendo ancora in una fase preliminare, dimostra l’alta considerazione di cui gode Pulisic. Un accordo fino al 2030 garantirebbe al club meneghino di poter contare sull’apice della carriera del giocatore. Questo rinnovo, se finalizzato, cementerebbe ulteriormente il legame tra l’americano e la città di Milano, rendendolo un vero simbolo della squadra del milanista.

I tifosi, entusiasti delle prestazioni di “Captain America”, accoglierebbero con grande favore la notizia di un prolungamento che assicurerebbe al Milan la permanenza di uno dei giocatori più determinanti degli ultimi anni. La palla passa ora all’entourage del calciatore, ma l’ottimismo filtra con forza dagli uffici di Casa Milan.