Pulisic, super Diavolo: capocannoniere con Lautaro e la chiave tattica del 3-5-2 di Allegri. Sul rinnovo…

Pulisic è il vero fattore del Milan di Massimiliano Allegri: capocannoniere con Lautaro e arma tattica del 3-5-2. Missione rinnovo

Nonostante non sia una punta di ruolo, Christian Pulisic si è imposto come uno dei giocatori più decisivi del campionato italiano. L’esterno americano, infatti, condivide a oggi il titolo di capocannoniere provvisorio della Serie A con il leader dell’Inter, Lautaro Martínez, entrambi a quota 7 gol. La sua incredibile efficienza è tanto più notevole se si considera che l’americano ha giocato un numero sensibilmente inferiore di partite rispetto al capitano nerazzurro e, soprattutto, non ricopre il ruolo di centravanti.

Questo impatto devastante è stato celebrato dalla Gazzetta dello Sport in un articolo intitolato: «Pulisic, super Diavolo. Meno ingabbiato e più decisivo, così Christian lancia il Milan».

Pulisic, la libertà tattica di Allegri: i 9 gol che fanno la differenza

Il quotidiano rosa svela la chiave tattica che sta esaltando le qualità di Pulisic. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’americano non è più costretto nella gabbia dell’esterno puro, ma è «libero di muoversi più spesso a sinistra e colpire». Questa libertà, unita alla sua intelligenza tattica e rapidità d’esecuzione, ha prodotto risultati straordinari: «I 9 gol in 12 partite sono la dimostrazione».

L’impatto di “Captain America” sul Milan è ormai una costante da tre stagioni, rendendolo un pilastro incedibile per il presente e il futuro del club di via Aldo Rossi.

Vista la centralità del giocatore e il suo rendimento costante, il Milan non vuole perdere tempo. Il contratto di Pulisic scade nel 2027 con opzione per un altro anno, ma la dirigenza punta a un prolungamento a lunghissimo termine.

Per questa ragione, da via Aldo Rossi la parola d’ordine è accelerare le trattative: «Si punterà al 2030». Blindare Pulisic, oltre a garantire il talento in campo, assicura al Milan un traino fondamentale per l’espansione del brand nel cruciale mercato americano.