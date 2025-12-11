Pulisic Milan, le parole di Braida esaltano lo statunitense. Ecco a chi assomiglia. Segui le ultimissime

L’ambiente rossonero vive un momento di grande fermento e fiducia, in gran parte dovuto al cambio di rotta in panchina. A commentare con entusiasmo il ritorno di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, è una voce storica del club: Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Diavolo. Intervistato questa mattina dai taccuini di Tuttosport, Braida ha espresso un elogio sperticato nei confronti del mister, definendolo il vero artefice della rinascita dei rossoneri.

Allegri: Valore Aggiunto e Ritorno della Disciplina

Secondo Braida, la scelta di richiamare Allegri è stata una mossa vincente e cruciale per gli obiettivi, incluso lo Scudetto. “È un fuoriclasse della panchina e il vero valore aggiunto di questo Milan,” ha dichiarato l’ex dirigente.

Braida sottolinea come l’allenatore non sia solo un tecnico concreto e pragmatico, ma anche una figura dotata di grande carisma e autorevolezza. Il suo impatto, infatti, non si misura solo in termini tattici, ma anche e soprattutto a livello mentale e disciplinare. “Ha riportato nel club quello che serve per arrivare in alto: la disciplina,” ha aggiunto Braida, evidenziando il fattore che spesso fa la differenza nelle stagioni lunghe e complesse.

L’Alchimia Perfetta: Il Milan Remando Insieme

La differenza rispetto alle stagioni precedenti è palpabile. Il Milan è ora una squadra unita, dove “tutti remano dalla stessa parte”. Questo spirito di coesione è il risultato diretto della gestione Allegri, che ha saputo creare la giusta alchimia all’interno dello spogliatoio.

“Se Allegri ha sempre vinto in carriera, un motivo ci sarà,” riflette Braida. Il segreto del mister risiede nella sua capacità di trarre sempre il meglio dai giocatori che ha a disposizione, concentrandosi sull’unico elemento che conta davvero nel calcio di alto livello: la vittoria.

Allegri è noto per il suo pragmatismo estremo: “La cosa più importante per Max è la vittoria, il resto non conta. Non gli interessano i ghirigori o il giocar più o meno bene, ma bada al risultato, che alla fine è l’unica cosa che conta.”

Questa mentalità vincente si sposa perfettamente con l’ambizione del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex DS della Lazio ora al timone del mercato del Club di Via Aldo Rossi. La combinazione tra la disciplina tattica di Allegri e le scelte mirate di Tare promette di far tornare il Milan a lottare stabilmente per i massimi traguardi nazionali ed europei.