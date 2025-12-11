Pulisic Milan, Borhi netto sullo statunitense: è il più determinante dei rossoneri. Segui le ultimissime

La straordinaria rimonta del Milan in casa del Torino (da 2-0 a 2-3) ha messo in luce, ancora una volta, la profondità e la forza di reazione del gruppo guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo. Nel post partita, le analisi si sono concentrate su due figure chiave del reparto offensivo: la delusione Nkunku e la straordinaria conferma Pulisic.

Un telecronista di Sky e giornalista sportivo, analizzando la prestazione dei rossoneri, ha espresso forti perplessità sulle scelte di mercato e un elogio incondizionato per il talento statunitense.

Il Nodo Nkunku: Caratteristiche Non Centrate

Il primo punto sollevato riguarda Christopher Nkunku, l’attaccante versatile francese che, per lo meno nel primo tempo, è apparso al di sotto delle aspettative. La critica non riguarda tanto il valore assoluto del calciatore, quanto le sue caratteristiche tecniche in relazione alle esigenze della squadra di Allegri.

“Non so se Nkunku sia stato un acquisto giusto da parte del Milan,” ha commentato il giornalista. “Il Milan aveva bisogno di una punta centrale, invece ha preso un’altra mezza punta che vuole svariare, aprirsi.” La sua posizione, interpretata dal compagno di squadra Leao come finto nove, finisce per sovrapporsi alla zona di campo prediletta dal vero uomo chiave del momento, creando un ingorgo tattico che il tecnico Allegri dovrà risolvere.

Pulisic: Il Fattore Decisivo del Campionato

La storia del match è stata riscritta dall’ingresso in campo di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, esterno dinamico e letale sotto porta, era rimasto in forte dubbio fino all’ultimo a causa di un’influenza, ma, subentrando dalla panchina, ha siglato una doppietta fondamentale.

La sua prestazione ha acceso il dibattito: “Pulisic è il giocatore principale di questo campionato, il giocatore più decisivo, il giocatore più importante? La risposta è forse sì, forse sì per la continuità che dimostra da quando è arrivato al Diavolo, ma anche proprio per la sua capacità di portare goal, di vincere le partite, di fare assist, di essere costantemente un elevatore a potenza delle possibilità della sua squadra.”

Questo commento non fa che rafforzare la posizione di Pulisic come intoccabile nel Milan. Il Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese esperto di talenti, ha ora la certezza di avere un fuoriclasse su cui costruire il futuro offensivodei rossoneri, anche se l’ingaggio di una punta centrale rimane una priorità assoluta per dare ad Allegri la completezza tattica richiesta.