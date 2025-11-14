Pulisic sull'infortunio subito in Nazionale: «Vi spiego come l'ho vissuto. Momento difficile perché...»

Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato così dell’infortunio che lo tenuto ai box nelle ultime partite, ma non solo. Ecco le sue parole

Pulisic, attaccante del Milan, ha spiegato la sua scelta di rinunciare alla convocazione con la Nazionale degli Stati Uniti durante la recente sosta per le qualificazioni.

La decisione dell’americano è stata motivata dal chiaro obiettivo di sfruttare il tempo libero dagli impegni internazionali per recuperare la condizione fisica ottimale. Pulisic intende prepararsi al meglio per affrontare il cruciale Derby di Milano contro l’Inter, privilegiando le esigenze del club e lo scontro diretto in Serie A.

Pulisic: «Ora mi sento molto meglio. Guardavo la squadra e…».

Sull’infortunio che lo tenuto lontano dal campo in queste ultime partite, infatti, il nazionale statunitense ha rilasciato alcune dichiarazioni a CBS Sports:

PAROLE – «L’infortunio? Quando succede è così frustrante. Ti vengono in mente tutti quei pensieri: perché proprio adesso? Le cose andavano così bene all’inizio della stagione. Per fortuna non credo sia la cosa peggiore che potesse capitarmi. Sono stato fuori un paio di settimane e ora sono già tornato, quindi sono fortunato che non sia andata peggio di così, quindi cerco di vederla da una prospettiva positiva. Come calciatore, i momenti in cui sei infortunato e non puoi giocare nei fine settimana sono i peggiori per noi. Lavoriamo duramente per cercare di mantenerci in forma e di essere disponibili il più possibile, e quei momenti possono essere davvero difficili perché vorresti solo tornare in campo e aiutare la tua squadra. È davvero dura, e poi sei lì sul lettino del fisioterapista a guardare la tua squadra che si allena. È una situazione difficile, ma penso che sia proprio quella sensazione a spingerti a voler tornare il più velocemente possibile. È stata dura, ma ora sono tornato e mi sento molto meglio».

L’INTERVISTA DI PULISIC