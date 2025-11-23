Pulisic torna al gol, il Milan ritrova il suo bomber: nonostante l’assenza. Vola in testa alla classifica

Pulisic è tornato al gol dopo l’infortunio che lo ha tenuto per parecchio tempo fermo ai box. Si prende anche la vetta della classifica marcatori

Il Derby della Madonnina, l’epica sfida tra Inter e Milan, è il palcoscenico ideale per segnare un punto di svolta. E Christian Pulisic, l’estroso attaccante americano sbarcato a Milanello con l’etichetta di “Captain America”, ha scelto proprio questa partita monumentale per ritrovare la via del gol, un’attesa prolungata che aveva lasciato i tifosi rossoneri col fiato sospeso.

La Fine di un Lungo Digiuo

La rete mancava da quel lontano 5 ottobre. Un infortunio aveva costretto il talentuoso esterno a uno stop forzato, interrompendo bruscamente un avvio di stagione che lo aveva visto protagonista assoluto e rivelazione del Diavolo. Quel periodo di assenza, tipico del calcio giocato ad alta intensità, aveva creato un vuoto nell’attacco del club meneghino.

Il ritorno in campo di Pulisic – giocatore noto per la sua rapidità, la tecnica sopraffina e la capacità di saltare l’uomo – è stato accompagnato da un gol che vale doppio: non solo per l’emozione di una marcatura nel derby di Milano, ma anche per il peso specifico che avrà sul suo morale e su quello della squadra.

Tapin perfetto: Pulisic In Vetta Ai Marcatori

Con questa esaltante marcatura, Christian Pulisic raggiunge quota cinque gol in campionato, un traguardo che lo proietta immediatamente in cima alla classifica marcatori della squadra e lo pone in una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale.

L’attaccante statunitense agguanta così due figure chiave del campionato: Hakan Calhanoglu, il regista turco ex Milan ora pilastro dell’Inter, noto per la sua precisione glaciale dal dischetto, e Riccardo Orsolini, l’ala bolognese dal sinistro potente e micidiale. Condividere la vetta con questi specialisti del gol sottolinea l’impatto devastante che Pulisic ha avuto in questa stagione di Serie A.

Il suo gol non è solo un dato statistico, ma una vera e propria iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. Dopo l’infortunio, ritrovare la brillantezza e l’istinto del gol in una gara così sentita è il segnale che il Milan ha ritrovato uno dei suoi uomini chiave al massimo della forma. I tifosi ora sperano che questa rete sia il preludio a una nuova, lunga, striscia positiva per l’esterno, fondamentale per le ambizioni del club lombardo.