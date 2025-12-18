Pulisic formato bomber, può diventare il top in Supercoppa! La classifica marcatori all time della competizione

Pulisic punta al top nella classifica marcatori all time della Supercoppa Italiana, nel mirino ci sono Dybala e Lautaro

Il cammino del Milan nelle Final Four di Supercoppa Italiana entra nel vivo e le speranze di qualificazione alla finalissima passano dai piedi e dall’estro del suo uomo più in forma. Per superare l’ostacolo e puntare al trofeo, i rossoneri si affidano a Christian Pulisic, l’esterno d’attacco statunitense dotato di una rapidità d’esecuzione fuori dal comune e di un senso del gol che lo ha reso il vero trascinatore della stagione.

Pulisic, lo specialista della Supercoppa

Sotto la gestione tattica di Massimiliano Allegri — allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della valorizzazione dei singoli i suoi punti di forza — il “Capitan America” del Diavolo ha trovato una continuità realizzativa impressionante. Il feeling tra Pulisic e questa competizione non è certo una novità: già nella scorsa edizione, il numero 11 rossonero fu protagonista assoluto mettendo a segno due reti pesantissime, la prima nella semifinale contro la Juventus e la seconda nell’atto finale contro l’Inter.

Caccia al record: sorpasso a Dybala e Lautaro?

L’edizione di quest’anno non mette in palio solo il prestigio del club, ma anche un record individuale storico. Se Christian Pulisic dovesse riuscire a siglare una doppietta nel corso del torneo, diventerebbe il capocannoniere all-time della Supercoppa Italiana. Attualmente, il trono dei bomber è occupato da un duo d’eccezione a quota 4 reti: Paulo Dybala, il fantasista argentino soprannominato “La Joya” per la sua classe cristallina, e Lautaro Martínez.

Proprio il “Toro”, capitano dell’Inter e centravanti implacabile della nazionale argentina, rappresenta il principale rivale nella corsa al primato. Anche l’attaccante nerazzurro avrà infatti la possibilità di rimpinguare il proprio bottino personale, dando vita a un duello a distanza che accende ulteriormente la sfida tra le milanesi.

La strategia dei rossoneri

Il club meneghino punta forte sulla vena realizzativa del suo asso americano per scardinare le difese avversarie. L’obiettivo dei lombardi è quello di sfruttare gli inserimenti di Pulisic negli spazi per regalare ai propri tifosi l’ennesima gioia internazionale. In una competizione che si decide sui dettagli, avere un “bomber aggiunto” capace di scrivere la storia può fare la differenza tra il successo e il rimpianto.