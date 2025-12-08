Pulisic, ultime notizie poco incoraggianti: cosa filtra sull’americano in vista del Torino. La situazione

Pulisic, l’americano viaggia verso il forfait in vista della gara di questa sera tra Torino e Milan: decisione definitiva a ore

La rincorsa alla vetta del Milan rischia di subire una brusca frenata ancor prima del fischio d’inizio. La trasferta di questa sera in casa del Torino si preannunciava già complessa per le statistiche storiche – un campo stregato dove i rossoneri hanno strappato una sola vittoria negli ultimi dodici confronti – ma ora la missione diventa ancora più ardua a causa di un imprevisto dell’ultimo minuto. Christian Pulisic, vero trascinatore tecnico e capocannoniere della squadra in questo campionato con cinque reti all’attivo (le stesse del compagno di reparto Rafael Leao), è stato messo ko da un forte attacco influenzale che ne pregiudica pesantemente la presenza.

Pulisic verso il forfait

L’americano combatte con la febbre alta dalla notte di sabato e la situazione ha consigliato la massima prudenza allo staff medico e tecnico. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, il giocatore ieri pomeriggio non è partito con il resto della squadra alla volta del capoluogo piemontese: una scelta strategica dettata non solo dalle sue condizioni fisiche precarie, ma anche dalla ferma volontà di evitare qualsiasi rischio di contagio per i compagni di squadra in un momento così delicato della stagione. Questa mattina verrà effettuato un ultimo consulto medico, ma filtra poca fiducia dall’ambiente rossonero: le speranze di recuperarlo, anche solo per un posto in panchina, sono ormai ridotte al lumicino.

Senza l’imprevedibilità e i gol dell’ex Chelsea, Max Allegri è costretto a ridisegnare l’assetto offensivo in una gara che non ammette errori. Al fianco dell’inamovibile Rafael Leao, chiamato agli straordinari per guidare il reparto avanzato, ci sarà una nuova chance dal primo minuto per Christopher Nkunku. Per l’attaccante francese si tratta dell’occasione della vita per dimostrare il suo valore: dopo un avvio in sordina, deve caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco e trovare finalmente il modo di sbloccarsi in questa Serie A, proprio nella notte in cui il Diavolo ha disperatamente bisogno dei suoi gol per sfatare il tabù granata e non perdere terreno dalla testa della classifica.