Pulisic: «Entusiasta per il futuro al Milan, è stato il momento giusto»

L’attaccante del Milan, Christian Pulisic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua nuova avventura in rossonero

Intervenuto direttamente dal ritiro con gli Stati Uniti, Christian Pulisic ha parlato dell’inizio della sua esperienza al Milan. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Sportitalia.

LE PAROLE – «Per me è bello. Ovviamente la possibilità di giocare in un nuovo team in un nuovo campionato, una bella ripartenza. Sicuramente è stato il giusto momento per me, mi sto divertendo a giocare. Ora devo solo continuare e sono molto entusiasta per il futuro al Milan».