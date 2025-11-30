Pulisic fa differenziato, gli aggiornamenti da Milanello: cosa filtra in vista della Coppa Italia? Le ultime

Pulisic nella giornata di oggi ha svolto una seduta differenziata a Milanello, gli aggiornamenti in vista di Lazio-Milan ottavi di Coppa Italia

La settimana del Diavolo si apre con un cauto ottimismo in vista del cruciale impegno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma giovedì. I rossoneri sono scesi in campo oggi per la sessione di allenamento, che ha visto il tecnico Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore toscano, optare per una gestione attenta delle energie del gruppo in vista della gara secca che vale l’accesso al prossimo turno.

La seduta è stata caratterizzata da un lavoro di scarico muscolare per la maggior parte della rosa, un approccio tipico per smaltire le fatiche dell’ultima gara di campionato. Parallelamente, i calciatori alle prese con acciacchi o infortuni hanno svolto un lavoro differenziato e personalizzato, sotto l’occhio attento dello staff medico.

Pulisic Verso il Ritorno: L’Americano Accende le Speranze di Allegri

Il nome su cui si concentrano le attenzioni dei tifosi e degli addetti ai lavori è quello di Christian Pulisic. L’esterno offensivo americano, noto per la sua rapidità e capacità di saltare l’uomo, è stato tra gli infortunati che hanno svolto la sessione a parte.

Tuttavia, le notizie che filtrano dal centro sportivo sono decisamente positive. Secondo quanto riportato da fonti attendibili come Di Marzio, le condizioni del capitano America sono in netto miglioramento. Pulisic sta rispondendo bene al programma di recupero e l’infortunio che lo ha tenuto ai box sembra sulla via della guarigione.

L’ottimismo è palpabile all’interno del club. L’obiettivo primario di Allegri è chiaro: recuperare Pulisic per la decisiva sfida di giovedì, un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. La presenza dell’esterno statunitense sarebbe fondamentale per dare estro e imprevedibilità all’attacco dei rossoneri, che in questa stagione ha beneficiato enormemente del suo contributo in termini di gol e assist.

Se le sensazioni verranno confermate nei prossimi giorni, Pulisic potrà rientrare tra i convocati, regalando al Milan una pedina offensiva di altissimo livello per affrontare i biancocelesti e proseguire la corsa in una delle competizioni più ambite.