Collu assolto, i vertici arbitrali si esprimono su Milan Lazio: il Var è sotto accusa

Collu al centro delle discussioni post Milan-Lazio, il parere dei vertici arbitrali riportato dal Corriere della Sera

Il concitato finale della sfida di Serie A tra il Diavolo rossonero e la Lazio è destinato a far discutere ancora a lungo, ma i vertici arbitrali hanno voluto tracciare una linea netta sull’episodio clou: il presunto tocco di mano in area di rigore milanista del difensore serbo Pavlovic sul tiro ravvicinato dell’ex, Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio. La posizione ufficiale è inequivocabile: non era calcio di rigore.

Decisione Corretta, VAR Sotto Accusa

Secondo quanto trapelato dagli ambienti arbitrali, la decisione finale presa in campo dall’arbitro Collu – sebbene scaturita da una revisione al monitor – è considerata corretta. Tuttavia, la gestione dell’episodio da parte della sala VAR è stata criticata aspramente. Il Video Assistant Referee, Di Paolo, è stato bocciato in pieno per aver suggerito un on-field review che, a detta dei responsabili, non sarebbe stato necessario o, perlomeno, non per i motivi addotti. Questo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Niente Fallo, Né per i Rossoneri Né per i Biancocelesti

L’analisi dei filmati da parte dei vertici non si è limitata a confutare l’assegnazione del rigore in favore dei biancocelesti. È stata respinta anche l’ipotesi di un fallo precedente subito da Pavlovic, elemento che aveva complicato il giudizio in campo. La posizione ufficiale è chiara e lapidaria: nessun intervento falloso, né da una parte né dall’altra. In sostanza, il tocco di mano è stato giudicato involontario o non punibile, e l’azione andava fatta proseguire senza interruzioni.

Questa interpretazione chiude di fatto il dibattito sulla moviola, confermando la posizione dei rossoneri in merito alla correttezza del risultato finale. L’episodio, avvenuto negli ultimi e infuocati minuti di gioco a San Siro, ha creato tensione e polemiche, ma i giudici di gara hanno espresso il loro verdetto definitivo, scaricando le responsabilità sul VAR Di Paolo e al contempo validando l’esito finale della partita che ha visto il Diavolo portare a casa punti cruciali.